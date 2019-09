Tu huella afecta a todo el planeta

Víctimas y productores, héroes y villanos... todos humanos

El cambio climático en el Caribe

Tu huella

Paso a paso

¿Cuántos no hemos declarado al menos una (¿o 10?) veces en nuestras vidas: ‘El lunes empiezo la dieta’? ‘Dejaré de comer carne, lácteos, carbohidratos y grasas’, aunque estos eran los principales componentes de tu dieta. ‘Beberé 10 vasos de agua al día’, aunque no bebías ni uno. ¿Cuánto tiempo duraban estas dietas? ¿Pasabas del primer día?

La paradoja de ‘vivir verde’

Óscar Oviedo plantea que adentrarse hacia una vida más ‘verde’ y consciente en este país “es difícil, pero no imposible. Tener un impacto positivo en el medioambiente no es caro. Pequeños ajustes en nuestros hábitos de consumo pueden traer una gran diferencia, inclusive hasta ahorro en nuestra economía personal. Por ejemplo, utilizar menos energía y utilizar menos agua nos puede ayudar en nuestro presupuesto. En mi caso he implementado paneles solares en mi casa y nuestros vehículos son eléctricos. Todo es un gran proyecto para implementarse a lo largo del tiempo y no de forma inmediata”.

Para Ginny Heinsen, hacer esta transición ocurrió “a la medida de que tuve conciencia. A lo largo de nuestras vidas nos acostumbramos a ver la basura, a buscar cosas baratas cuando queremos comprar ropa y a viajar mucho en avión. Culturalmente, nos vamos cegando y adormeciendo; estos dos factores son los más preocupantes. Mi primer paso fue documentarme y preocuparme por la huella que dejo en el planeta y por la crisis climática”.

Marvin del Cid acertadamente contempla que aún la periodista que entrevista a expertos apasionados del medioambiente y que escribe sobre pasos que conduzcan al cambio, deja una huella de carbono mientras intenta crear conciencia para ‘salvar al planeta’. En el proceso de adquirir conciencia y realizar cambios, chocaremos contra las paredes de nuestra humanidad y de los hábitos que hemos formado desde años atrás.

No es fácil, pero empecemos. Todavía somos incoherentes, pero empecemos. Si un millón de personas hoy escogen no utilizar botellas plásticas, serán un millón menos botellas plásticas contaminando el medioambiente. Tu botella importa para completar ese ‘millón’.

El planeta sigue gritando. ¿Estás escuchando?