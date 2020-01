$!¡Tu vida financiera en el 2020 puede ser divertida!

Y, aunque el presupuesto ciertamente no es emocionante, desglosar tus gastos puede darte la capacidad de hacer las cosas que disfrutas. Te mostraremos cómo dejar espacio para más que solo facturas en 2020 con estos simples consejos que deletrean F-U-N.

FIND: ENCUENTRA TU BALANCE 50/30/20

Tus porcentajes de gastos actuales probablemente no sean exactamente del 50%, 30% y 20%. Querrás modificarlo lentamente hasta que te acerques a estos niveles.

También es liberador saber que este método te permite gastar dinero en cosas que son importantes para ti, para tu familia y tu estilo de vida. “Realmente me gusta que la gente me diga las dos cosas principales en las que realmente les gusta gastar su dinero”, dice Brewer. “A veces los gustos de una persona y de su pareja pueden ser ligeramente diferentes. Intentamos que estas cosas siempre sean una prioridad en su plan de gastos”.

A Katie Brewer, planificadora financiera certificada en Your Richest Life, le gusta la flexibilidad de este método. “Es mucho menos restrictivo que $2000 en esta categoría, $3000 en esta y $1270.50 en esta”, dice Brewer.

Esta es la esencia: comienza con tu salario neto. No comprometas más del 50% de esa cifra a necesidades y gastos fijos, como tu hipoteca. El 30% se puede gastar en necesidades y gastos variables. Usa el 20% restante para ahorros y pago de deudas. Una calculadora de presupuesto 50/30/20 hará los cálculos mensuales por ti.

UNDERSTAND: ENTIENDE TU FLUJO DE DINERO

Una vez tengas una idea de tus gastos recomendados, comienza a realizar un seguimiento. “Ten tus cuentas de gastos fijos y tu cuenta para poder gastar”, dice Brewer. “No hay forma de hacer trampa de esta manera. Lo que sea que esté allí está allí”. Divide tu dinero apropiadamente entre ambas cuando el dinero llegue a tu cuenta bancaria, sugiere.

Robert López, CFP y fundador de la compañía de planificación financiera FP Guidance, aboga por una estrategia similar. Si bien algunas personas prefieren mantener todo en un solo lugar, dice que las cuentas separadas pueden ser útiles, especialmente si las nombra. Incluso puede crear diferentes cuentas para diferentes objetivos financieros que tiene al mismo tiempo.

Por ejemplo, si llamas a una cuenta tu “fondo de luna de miel”, es probable que estés menos inclinado a sacar dinero de ella, a diferencia de si se tratara de una cuenta de ahorros no designada.

Pero no te detengas ahí. Implementa más métodos para asegurarte de no gastar el dinero de tu hipoteca en planes de suscripción, por ejemplo. López recomienda obtener una tarjeta de aspecto diferente para cada una de tus cuentas, si tu banco ofrece esa opción. Entonces, por ejemplo, tu tarjeta de compras podría ser roja, pero tu tarjeta de entretenimiento sería azul. Dependiendo de la tarjeta que uses, obtendrás dinero de la categoría correspondiente.

Luego, puedes consultar la aplicación de tu banco para ver en qué posición te encuentras.