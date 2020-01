Tueska: “Las canciones quedan para siempre”

Si tuvieras que describir tu nuevo álbum con una palabra, ¿cuál sería y por qué?

Empoderamiento, creo que lo puedo describir con esa palabra porque es un álbum con canciones que la mayoría han sido resultado de experiencias vividas. Las canciones tienen un mensaje de que todo pasa y que podemos superar las pruebas que se presentan, sobre todo para las mujeres. Es un álbum que tiene canciones que permiten a las mujeres sentirse muy seguras en cualquier escenario donde se desenvuelvan.

¿Por qué elegiste “Yo pago” y “Rompecabezas” como los primeros singles de tu álbum? ¿Y por qué todavía no tiene nombre?

El álbum está un 80% listo y siento que estas canciones que me faltan me van a dar la luz del nombre. Tengo ideas, pero no lo he definido. Este álbum en general ha sido un proceso de experimentación porque he hecho muchos ritmos, pero por primera vez en mi vida estoy haciendo simplemente lo que quiero. “Yo pago” es muy diferente a “Rompecabezas”. Las canciones son Latin Urban Pop, pero “Yo Pago” es más latin y “Rompecabezas” es más reguetón pop. Lo que quise hacer fue quitarme la etiqueta de “tú solamente puedes cantar esto”. En el álbum voy a tener mezclas con Champeta, que es un ritmo de origen africano pero propio de Cartagena, Colombia. Pienso fusionar con algunos elementos del ritmo del merengue también, pero creo que lo urbano nos da la oportunidad de hacer música popular para la gente y es lo que todos estamos disfrutando en este momento.

¿Cómo se dio ese salto del merengue al Latin Urban Pop?

Me dediqué un tiempo a probar con distintos ritmos para ver con qué me sentía más cómoda. Empecé a escribir sin tener claro el acompañamiento musical, simplemente empecé a probar con sonidos. Empezamos hace un año el proceso de preproducción, a escribir y a arreglar estas canciones con música. Unas resultaron ser más pop, pero me faltaba eso que me motivara a bailar, porque también me gusta hacerlo en el escenario. Eso es parte de mi esencia y “Yo Pago” reunió todo lo que necesitaba musicalmente para hacer el cambio y dar el salto. Sigue siendo latina, tropical, tiene elementos urbanos y es una canción que empodera a la mujer.

¿Cuáles han sido tus mayores influencias como compositora?

La verdad es que mi infancia se dividió entre la ciudad y el pueblo. Yo nací en Barranquilla, pero mi mamá es de un pueblo que se llama Sampués y todo el mundo ahí canta ballenato y escribe, es un pueblo muy musical. Todavía pequeña regresé a Barranquilla y vivíamos en el mismo barrio o sector que Shakira. Cuando tenía como 13 años, todos los días que mi mamá y yo pasábamos por su casa ella me decía “Mira, ahí vivía Shakira y si ella puede, tú también”. Entonces una influencia muy grande para mí en la composición fue Shakira y otros autores colombianos que no son muy conocidos en el mundo.

¿Tú dirías que trabajar en este álbum fue como una terapia?

Digamos que fue el proyecto de grado de la terapia. Ver cómo se ha ido materializando ha sido para mí la prueba de que, definitivamente, los retos se pueden superar y que hay que tener mucha fe en uno mismo. Yo soy el resultado de muchos “no” que he agradecido con el tiempo, porque ayudaron a fortalecer mi carácter.