$!Turismo sostenible: 10 maneras de practicarlo en tus viajes

Para él, a medida que pasa el tiempo, la humanidad nota cada vez más la importancia de integrar la sostenibilidad en su día a día, y el ocio y los viajes no están excluidos de esta necesidad, ya que los ecosistemas han estado en constante estremecimiento luego de que viajar se hiciera accesible a las masas de todas las naciones.

Turismo responsable

Para ser un turista o viajero responsable con el medio ambiente primero hay que explicar el concepto “Turismo responsable”. Para el escritor y ambientalista Nicolás Bera, cofundador de Canyoning República Dominicana y Nateevos, el turismo responsable busca lograr que las experiencias turísticas sigan el modelo llamado “Línea de Triple Resultado Final (TRF)”.

“En este modelo no solamente el lucro económico tiene prioridad, sino que las personas y el medio ambiente poseen igual peso. John Elkington, autor de origen inglés, fue uno de los primeros en iluminarnos con esta idea, expresando en su libro, “Cannibals with Forks: Triple Bottom Line of 21st Century Business”, los lineamientos necesarios para que las empresas lleven a cabo sus operaciones de la forma más sostenible posible”, agrega.

En un artículo compartido en el portal de Nateevos, una plataforma que comparte experiencias, encuentros y viajes dentro de República Dominicana, bajo una conciencia responsable y con impacto positivo en las comunidades de forma social, económica y medioambiental. citan también a Elkington quien plantea además tres factores fundamentales: