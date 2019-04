$!TV: Series de maratón para el fin de semana

Este fin de semana largo es la oportunidad perfecta para ponerse al día con sus series favoritas o para darle la oportunidad a nuevos programas y confirmar si se pueden convertir en nuestra nueva obsesión, así que no importa si las verán en compañía de amistades, familiares, su pareja o solos, entre las siguientes series hay opciones para todos los gustos.

This is us (NBC)

En esta exitosa serie conocemos la conmovedora y emocional historia que nos muestra la vida familiar, la luchas y conexiones de unos trillizos y la forma en que son similares y diferentes, además de las experiencias de sus maravillosos padres. Desde su estreno en el 2016 esta serie y el elenco que le da vida ha recibido números reconocimientos y nominaciones en la categoría de Mejor serie de televisión con galardones como los Golden Globe Awards y los Critics’ Choice

She-Ra and The Princesses of Power (Netflix)

En este show conocemos Adora, una joven huérfana que forma parte del ejército del malvado Hordak junto a su amiga Catra, pero su vida cambia por completo el día que descubre un espada mágica que le permite transformarse en la legendaria guerrera She-Ra. Desde ese momento decide liderar un ejército de princesas mágicas contra Hordak y su antigua amiga. Esta serie es un remake del clásico show animado “She-Ra: The Princess of the Power”, pero en esta versión no hay mención alguna de He-Man y se logra un entretenido balance entre acción, comedia y drama.

Seal Team (CBS)

Esta serie sigue las vivencias de un equipo de S.E.A.L., soldados élites de la Marina de los Estados Unidos mientras entrenan, planifican y ejecutan las misiones más peligrosas y de alto riesgo que nuestro país puede pedir. Por cierto, el protagonista de esta serie es David Boreanaz, actor mejor conocido por sus roles protagónicos en populares series como “Buffy The Vampire Slayer”, “Angel” y “Bones”.

Hanna (Amazon Prime)

Remake de una película de acción del mismo nombre con Saoirse Ronan, Eric Bana y Cate Blanchett. Trata la historia de Hanna, una extraordinaria joven criada en el bosque hasta que tiene que volver al mundo moderno y evadir la incansable búsqueda de una rebelde agente de la CIA mientras trata de descubrir la verdad detrás de quién es ella.

Héroes de Marvel (Netflix)

Netflix tiene su propia saga de superhéroes relacionados con Marvel Cómics y la ha contado a través de las series de “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist”, “Punisher” y la serie limitada en la que la mayoría de estos perosnajes se conocen “Defenders”. Fuera de la gran serie de “Daredevil”, en las demás la calidad varía, especialmente de una temporada a otra (todo depende de sus gustos), pero estos programas incluyen impresionantes escenas de acción y buen drama.

Big Little Lies (HBO)

Basada en el libro del mismo nombre escrito por Liane Moriarty, en esta serie protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård y Laura Dern vemos cómo las vidas aparentemente perfectas de tres madres de alumnos de primer grado se enredan a causa de un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Originalmente esta iba a ser un miniserie, pero después de un rotundo éxito con las audiencias y la crítica se ha anunciado que regresa para una segunda temporada en junio del 2019.

Archer (Netflix)

Peligrosas operaciones encubiertas y espionaje se van a un segundo plano ante las estrafalarias personalidades y relaciones entre los espías y compañeros de trabajo del egocéntrico agente secreto Sterling Archer. Esta, definitivamente, es una serie animada para adultos ya que cuenta con un humor que no tiene límites, personajes inolvidables y una trama en la que cualquier cosa puede pasar.

The Fall (Netflix)

Este thriller es protagonizado por Gillian Anderson y Jamie Dornan en él vemos como en Irlanda del Norte un asesino en serie empieza a eliminar víctimas al azar, por lo que la policía de Londres envía a la talentosa detective Stella Gibson (Anderson), una mujer aparentemente fría y metódica, porque creen que es la persona perfecta para cazar al asesino.

Bodyguard (Netflix)

Esta miniserie no tiene nada que ver con la película de Kevin Costner y Whitney Houston, lo que sí cuenta es la historia de David Budd, un veterano de guerra y agente especialista en protección de la Policía Metropolitana de Londres que es asignado para proteger a la ministra Julia Montague, quien tiene creencias políticas totalmente opuestas a las de él. No solo fue un éxito con la audiencia, sino que también su protagonista, Richard Madden (mejor conocido como Robb Stark de Game of Thrones), ganó en la categoría de Mejor actor en Serie de TV – Drama en la más reciente edición de los Globos de Oro.

DreamWorks Dragons (Netflix)