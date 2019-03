$!Uma Thurman: “El #MeToo propició un ambiente de trabajo más seguro”

A punto de estrenar una serie en Netflix, Uma Thurman hizo balance de su carrera, sus relaciones con Quentin Tarantino y estimó, sin citarlo, que el movimiento #MeToo había creado un ambiente laboral “más seguro”, durante una charla en el festival Séries Mania en Francia.

“Con 12 años, le dije a mi madre que quería ser actriz y me respondió: +Claro, como todo el mundo+”, explicó la actriz el martes en una sala a rebosar durante este festival internacional que se celebra en Lille (noreste).

“No sé cómo fue posible, seguramente es uno de los milagros de mi vida. A los 15, mis padres me permitieron independizarme y a los 16 me seleccionaron para mi primera película. Desde entonces, no he dejado de trabajar”.

¿Sus referentes? Doris Day, Meryl Streep, Diane Keaton y Audrey Hepburn.

La carrera de Thurman debutó con Terry Gilliam (”Las aventuras del barón de Munchausen”) e incluye muchos filmes icónicos (”Las amistades peligrosas”, “Gattaca”, “Nymphomaniac”), pero son sobre todo sus roles con Tarantino (”Pulp Fiction” y las dos entregas de “Kill Bill”) los que le abrieron de par en par la puerta a la fama.