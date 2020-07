$!Un día como hoy debes tener mayor cuidado en casa y en la calle

Prepara tu vestimenta. No importa si sales a pie o en vehículo, la situación es incierta y puede ocurrir lo que no esperabas. Procura llevar calzado impermeable; paraguas, preferiblemente de los de doble capa, una bufanda por si falla, para que tengas la cabeza cubierta, y procura que tu bolso sea resistente al agua porque, de lo contrario, podría arruinarse todo dentro de él.

Cuidado al conducir. Lo ideal es que no lo hagas, pero si es necesario recuerda que hay ocasiones en que las personas aceleran para llegar a su lugar de destino antes de que empeore la situación; no lo hagas, por el contrario, debes reducir la velocidad; si no ves con claridad, pon las luces intermitentes o estaciónate en un lugar seguro, nunca debajo de árboles ni postes de luz. Aun si es de día, usa las luces, si el semáforo no está funcionando cruza con mucha precaución mirando hacia todos los lados. Recuerda además que la distancia para el frenado debe ser mayor a la de un día soleado, por tanto mantén la distancia.