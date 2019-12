$!Un mash de auyama y batata para que te deleites en estas fiestas

Hoy comemos con Milagros Echavarría, quien a propósito de la temporada navideña ha preparado un delicioso postre, capaz de agasajar el paladar de nuestros invitados. Antes sería bueno presentar a la también propietaria de Mila’s Kitchen, quien reconoce que desde siempre ha tenido gran pasión por la cocina, aunque por una larga temporada solo la usó para deleitar a sus seres queridos, quienes les sugirieron que le sacara un provecho más allá de la satisfacción de reunir a amigos y familiares.

Se escudaba detrás de justificaciones que todos en algún momento tenemos “es que no es lo mismo hacerlo para ustedes que si queda mal no pasa nada, pero un negocio formal si ocurre no me lo quisiera imaginar”. Pero el agobio de estar todo el día en la calle la encaminó a tomar la decisión y desde hace siete años puso en práctica las sugerencias y arrancó con el emprendimiento. “Un día lo decidí y listo”. El estreno lo hizo con Ponche Della Nonna, marca que ya cuenta con 21 sabores, siendo el de este año el de jengibre, luego se fuero agregando creaciones de catering.

“Tuve muchos aliados que me guiaron, estudié gastronomía, no me gusta decir que soy chef, soy una cocinera que cocina para complacer los paladares de sus comensales; de eso se trata de hacer feliz a la gente a través de la comida”, dice Echevarría al contar su historia