$!Un regreso a clases diseñado para ti

Así como giran las manecillas del reloj para traer las horas, los minutos y los segundos, así llega otro agosto y, junto a él, otro año escolar. Hora de útiles, cuadernos forrados e identificadores para que los materiales no se pierdan y mantengan su calidad. Si quieres encontrar productos que no solo tengan un “toque personalizado” porque contienen el nombre de tus hijos, sino porque fueron diseñados especialmente para ellos de manera manual, entonces considera estas opciones.

1. All Handmade DR

All Handmade DR surge de la necesidad de dos hermanas de mantener una conexión con su mamá, quien era profesora de arte, y forraba los libros y cuadernos de sus hijas y nietos. A pesar de sus demandantes horarios de trabajo, sus hijas se mantienen personalizando y forrando libros, mascotas y útiles escolares, porque para ellas es la mejor forma de recordar a su mamá.

2. Batto & Papier

Batto & Papier proviene de la combinación de los apellidos de sus fundadoras Grace Marie Barros de Ariza y Nicole Marie Torres de Aponte. En una conversación entre Barros y Torres, sobre sus hobbies y el anhelo de emprender un negocio propio, surgió este proyecto de productos personalizados que combina los paper goods & crafts y el diseño.

Batto & Papier ofrece paper paper goods & crafts, tarjetas sociales, stickers sociales, tags para regalos, invitaciones impresas y digitales, recordatorios, menús, individuales, food and name tags, wine and glass tags, etiquetas waterproof, tags para identificar maletas, mochilas y loncheras, además de personalización de productos por temporadas.

Para Barros, “nuestros productos aportan a la tranquilidad tanto de los padres como a la de los niños y a la organización de los materiales escolares evitando que se maltraten o extravíen durante este período”.

Instagram - @battoandpapier

Teléfono - (809) 654-4000

Email - battoandpapier@gmail.com