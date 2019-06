$!Un repaso en 4 claves a la vida de Gloria Vanderbilt

Ser exitoso no te hace feliz, aunque decir que ella no lo fue sería hablar de lo que no se puede saber. Lo que sí es real es que detrás de esa exótica belleza, figura social, icono del arte, las letras y la moda, estaba el peso de ser huérfana, de crecer entre conflictos familiares entre su madre y su tía paterna, cuatro matrimonios de los cuales hubo tres divorcios y, con el último, al que realmente amó, enviudó. Por si fuera poco, tuvo lidiar con la pérdida de uno de sus hijos a causa de un suicidio llevado a cabo en su propia presencia.

4. Trayectoria: Mundo artístico

Gloria también fue una audaz escritora e hizo sus pinitos como actriz. Entre sus obras destacan “A mother’s Story”, en el que reflexiona sobre el momento más triste de su vida, el suicidio de su hijo Carter Cooper a los 23 años; y "It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir", en el que hace una crónica sobre su vida amorosa. Como actriz tuvo participación en el teatro con la obra “The Time of Your Life” en Broadway, y la televisión “Playhouse 90″, ″Studio One”, ″Kraft Theater”, ″U.S. Steel Hour”.