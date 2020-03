$!Un sorbo de salud en una taza de té

Es sin dudas una raíz bondadosa, de sabor exótico, ideal para platos dulces y salados. Compañero fiel de quienes prefieren mantenerse en bajo peso, los diabéticos o los que padecen de artrosis y enfermedades de las vías respiratorias. Su combinación con el versátil limón, preferido por la gran cantidad de vitamina C, propicia un sistema inmune robusto y un deleite al paladar... dicho sea de paso han sido de los productos más demandados durante esta época de cuarentena. Si deseas hacer una infusión hay dos formas de hacerla, una es machacar la raíz seca y dejarla hervir por 10 minutos a fuego medio, luego colar y verter en una taza a la que le añadirás el limón exprimido y un chorrito de miel o azúcar si quieres endulzar. La otra consiste en lavar bien la raíz verde, retírale la cascarilla marrón con la ayuda de un cuchillo de pan y ralla para luego poner en una taza, echar agua caliente y el limón, si no te molestan las pajitas mejor, cómetelas porque es fibra para tu organismo.

Ortiga o pringamosa

Conocida popularmente como pringamosa y no tan apreciada por la generación actual, ya que no abunda tanto, al menos en República Dominicana, es como tener una farmacia en hojas. Su uso es histórico y milenario por ser altamente portadora de vitamina tan importantes como la A, C, K y B; además de minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y sodio. A la larga lista y en menores proporciones se agregan grasas, aminoácidos, polifenoles y pigmentos a los que podrás sacarle provecho en una taza caliente de esta planta tropical, cuyo uso en la gastronomía no es tan frecuente talvez por tener un sabor raro, pero tolerable. Para preparar un té de ella, pon agua a hervir, echa las hojas por unos 3 minutos, cuela y sirve. Ojo, en caso de usar hojas verdes ten cuidado de no tocarla en menos de 24 horas luego de haber sido arrancada porque durante ese tiempo pica y causa irritación en la piel; además de no usar de ninguna forma durante el embarazo, pues los abuelos dicen que es altamente abortiva.

Cúrcuma:

Su pequeña y colorida raíz es buscada frecuentemente para la elaboración de platos, como remedio, terapia y en la cosmética tanto para la piel como el cabello. Es de la prestigiosa familia a la que pertenece el jengibre. Es rica en curcumoides, razón de su nombre; polisacáridos y aceites esenciales. Considerada como un ibuprofeno natural, antioxidante, defensor de las defensas y un anticancerígeno de vejiga y pulmón; incluso como antidepresivo natural. Puedes aprovechar sus beneficios en platos y ensaladas, pero además en una infusión, muy bonita por su color ladrillo. Lava la raíz, ralla y ella en una taza de agua caliente.

Hojas de la vid:

De la uva todo es bueno y muy provechoso. Pero sus hojas serán las destacadas, porque aunque quizá lo ignorabas tienen una alta concentración de vitaminas como la A, C, E, K y B; junto a hierro , niacina, fibra, riboflavina, ácido fólico, calcio, magnesio, cobre y manganeso que en conjunto protegen el cuerpo contra el cáncer, además de ser antinflamatoria. Su rico sabor es ideal para resaltar platos cocidos y en ensaladas de manera crudas, las hojas más jóvenes; pero además se puede aprovechar en una infusión a cualquier hora del día, por nuestras altas temperaturas lo ideal es que sea temprano en la mañana. Para prepararla usa hojas secas o verdes y ponlas a hervir por 5 minutos, deja reposar y disfruta de un sorbo de nutrientes para gozar de un sistema inmunológico fuerte.