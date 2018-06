Una ruta impensable

República Dominicana es algo así como la tierra que no te cansas de explorar. La diversidad de opciones de nuestra isla y su gente le permite al viajero curioso armar cualquier cantidad de rutas para no aburrirse de descubrir y andar. Una de ellas es esta que hicimos para darle la bienvenida al verano y, junto con él, a los días de vacaciones. Con este recorrido nos salimos de lo normal. ¿A que no te la imaginas?

*La playa Costa Esmeralda es preciosa sí, pero el trayecto que lleva a ella apenas está medianamente rellenado. Necesitas un buen vehículo para este viaje. ¡Y que no te falte un buen repelente! La virginidad de este paraíso tiene un precio: jejenes. Acabarán con tu piel si no te proteges.

Seguimos bordeando la Costa Este del país para llegar a nuestro nuevo destino: Playa Macao, en Punta Cana. Esta playa tiene varios detalles que ahora mismo la convierten en perfecta para los “playeros”: arena blanca, tan extensa que aunque esté abarrotada de visitantes no te darás cuenta, puedes tomar clases de surf, hacer recorrido en buggies... ¿sabes qué más? Todo su perímetro está, por el momento, limpio de sargazo y es tuya de principio a fin; es decir, su acceso es libre. Los vendedores que ofertan comida y bebidas están organizados con locales debidamente identificados y no agobian a los bañistas. Un dato: Macao tiene el certificado de excelencia de Tripavisor. ¡Qué horas tan ricas se pasan aquí!

Sí, la Reserva ecológica Ojos Indígenas está dentro de la propiedad del Grupo Punta Cana. No, no es solo para residentes del complejo, las puertas de esta maravilla natural están abiertas a todo público y te contamos que merece la pena visitarla.

Ojos indígenas es un sendero natural con unas 12 lagunas que se conectan entre sí y son alimentadas por el río subterráneo Yauya. Las lagunas, a las que en el pasado los indígenas llamaban “ojos”, son unas piscinas naturales de un azul cristalino y en solo tres de ellas los visitantes pueden darse un refrescante y relajante chapuzón. Este fue el lugar perfecto para terminar nuestro intenso recorrido de dos días y quitarnos la sal del cuerpo. Regresamos a casa con un montón de nuevas experiencias y planes para una nueva y emocionante escapada.

En Ojos indígenas

*La entrada a la reserva tiene un costo que varía de acuerdo a si vas solo o como invitado de algún residente

o miembro del Grupo Punta Cana. Infórmate aquí: www.puntacana.org/contact

*Dentro de sus reglas está visitarla a tu propio riesgo. No hay salvavidas por lo que, si no sabes nadar, no te apartes de la orilla. Algunos puntos de la laguna son profundos.

*Coordenadas Generales*

Para disfrutar de este trayecto necesitas disposición y espíritu aventurero. La carretera que te lleva desde San Pedro hasta Hato Mayor está en buen estado, pero la que une a este último con Sabana de la Mar debe andarse con cuidado por sus numerosas curvas, no peligrosas, pero al ser de doble vía debes prevenir. Además, en algunos tramos están haciendo trabajos de construcción. No salgas sin suministros de agua y meriendas, y en caso de que así fuera no hay durante el camino muchos lugares

de abastecimiento, solo puestos de frutas locales y uno que otro colmado donde también venden café recién colado. El trayecto desde Sabana de la Mar hasta Miches es de unos 40 minutos aproximadamente. Como en el caso anterior, solo a escasos kilómetros antes del pueblo encontrarás dónde comer o tomar algo. Esta vía, relativamente nueva, es probablemente el camino más señalizado que habrás visto en mucho tiempo y sigue así hasta que llegas a Miches. Abastécete de combustible antes de tomarla pues no hay estaciones de gasolina en el camino.