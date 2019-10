$!¿Una taza de té? El bienestar en sorbos

Quién diría que en un país tan caluroso como el nuestro alguien piense en una taza de té, igual ocurre en otras naciones como en Inglaterra. Lo cierto es que nada tiene que ver con temperatura porque si fuera por eso todo lo consumiríamos congelados. Esta bebida es la más icónica y preferible de las infusiones, tan populares en todo el mundo desde la antigüedad y con un acento en particular en culturas como la China Imperial y la América Precolombina.

Jengibre

Menta

Aunque muchas personas suelen confundirla con la Hierbabuena, no son iguales. Ambas son excelentes para cocteles e infusiones, además de ser buenas para la salud por su efecto diurético y relajante. Ten en cuenta que la hoja de menta es más pequeña y de textura más frágil y su olor es muy parecido a la pasta dental. Si consumes una taza en dosis moderada será un excelente apaciguador de tus nervios, pero si ocurre lo contrario y elevas la cantidad te reanimarás por completo.

Manzanilla

Tilo

En un mundo lleno de estrés el tilo no puede faltar y si quieres potenciar sus efectos y no te hace daño, atrévete a degustarlo con leche, que además de entrarte en un estado de descanso alejará el insomnio de tu almohada. Es un analgésico, antiinflamatorio y diurético por excelencia. En caso de que no te agrade su sabor el anís puede ser un buen sustituto o complemento.