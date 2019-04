Una vida sin estrés

En el saber vivir existe la decisión de no hacer nada, no querer nada y no ser nada; ¡me encanta esta última! Porque el ego es uno de los tantos males que conquistan el estrés, en el afán por ser superior se desgasta la existencia hasta degradar el alma, el espíritu y el cuerpo. Esta conclusión viene a raíz de la charla y entrevista con el argentino Matías Quinn, instructor de la Fundación El Arte De Vivir, quien estuvo impartiendo una serie de talleres en República Dominicana sobre el manejo del estrés, entre ellos “Neurociencia y Meditación”, llevado a cabo en el Studio Theater de Acrópolis Center. He aquí algo de lo que aprendimos.

A la ciencia le ha tomado tiempo ponerse al día con la meditación, la cual es una disciplina milenaria propia de Oriente y adoptada en Occidente, expresa este experto cuya profesión base son las Ciencias Biológicas, aunque muy diferentes a la neurociencia y la meditación, que dan excelentes resultados al combinarlas para bien del cuerpo y sus necesidades como el sueño, la creatividad y la regulación del sistema nervioso e inmunológico.