Únete al #HolaXMasChallenge con Hamid Yaryura y Hiedy Paniagua

Ya lo sabemos: el deporte es salud. Y más ahora que entramos en la recta navideña, días en que el alcohol, los dulces y las comidas altas en carbohidratos serán nuestro pan de cada día. Si no quieres tirar por la borda todo el esfuerzo que has hecho durante el año, te recomendamos unirte a este reto de cinco días, totalmente gratis, en el que dos expertos del ‘fitness’ nos dan las claves para vencer la pereza y hacer ejercicio sin salir de casa. ¿Te animas? Hiedy Paniagua, asesora nutricional y coach de vida saludable & fitness, nos cuenta cómo funciona.

¿En qué consiste este reto?

Este reto es una herramienta para mantenernos en nuestra mejor versión durante esta temporada de celebraciones, reuniones y juntaderas durante las fiestas navideñas, logrando balance y equilibrio en nuestros días. Es una realidad que vamos a salirnos un poco de la rutina algunos días, por eso es importante entrenar y no abandonar lo que nos hace bien.

Este no es un reto para bajar de peso, ¿cuál es el objetivo?

El objetivo es que aprendas a encontrar el balance para mantenerte durante estos días y no llegues a enero habiendo tirado todo lo que has hecho durante el año por la borda y sin saber por dónde empezar.

¿Cómo serán las dinámicas?

Comprenderá 5 días para guiarte con una rutina funcional diariamente y un menú recomendado, ademas de tips que te servirán para esta temporada y así empezar un 2021 con todas las herramientas para tu mantener tu mejor versión.

Además de rutinas diarias ¿habrá un plan nutricional o recomendaciones nutritivas?

¡Sí! Tendrás recomendaciones para una vida más saludable y en balance.