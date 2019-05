$!¿Uso o abuso de las redes sociales?

#ScreenTime

En una sociedad que se jacta de frases como “haz lo que digo, no lo que hago”, no es sorpresa que en ocasiones se eduque a los hijos con hábitos que los padres no modelan para ellos. Diane Sawyer, periodista de ABC News, realizó un reportaje titulado #ScreenTime, o tiempo de pantalla, un término usualmente utilizado por los padres angloparlantes para referirse al “tiempo frente a las pantallas” que se les permite a los hijos.

Sawyer dedicó seis meses a viajar por Estados Unidos para hablar con familias, maestros, médicos y expertos en tecnología, para exponer cómo nos afecta el tiempo que dedicamos a las pantallas y para desafiarnos a repensar nuestro consumo de tecnología. El estudio reveló la intromisión de los aparatos tecnológicos y las redes sociales en las relaciones humanas, cómo los selfies afectan los niveles de ansiedad y cómo inciden negativamente sobre nuestra autoestima.