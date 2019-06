$!Vacacionar con dinero propio y sin deudas es posible

Pasar todo un año trabajando de sol a sol, cinco días de la semana -incluyendo horas extras- y llegar exhausto a final de año luego de haber pagado hipoteca, servicios de teléfono y energía eléctrica, impuestos o el colegio de los chicos parece ser una razón suficiente para tomar un avión, o pasar una semana en un complejo hotelero local como recompensa. ¡Nada como unas merecidas vacaciones!

Aunque lo cierto es que, antes de salir corriendo y preparar maletas, conviene pensar un poco acerca de cómo vas a obtener el dinero para cubrir los gastos o si viajarás solo dependiendo de una tarjeta de crédito para luego pasar el año siguiente pagando con intereses esas vacaciones.

Gisela, empleada de una publicitaria, ha intentado varias veces irse de vacaciones junto a sus dos hijos pero no quiere endeudarse. “Quiero irme de vacaciones pero no quiero usar la tarjeta de crédito y tampoco quiero pedir un préstamo porque sé que no podré pagarlo luego de mi entrada mensual”. ¿Será posible vacacionar sin dejar detrás un rosario de deudas?

Laura Asilis, presidenta de Travelwise, tomando en cuenta su experiencia de años en el negocio de los viajes, entiende que es factible viajar sin endeudarse. “¡Claro que es posible! Hay destinos fuera de la República Dominicana que representarían un costo moderado para un familia. Aunque esto va a depender del interés del pasajero y las necesidades de la familia”, explica.

Lo que no es recomendable, indica la experta en destinos turísticos, es esperar hasta última hora para hacer los planes. Para asegurar buenos precios y buenos espacios recomienda empezar la planificación un año antes de la fecha del viaje. “No obstante, siempre aparecen ofertas y promociones de último minuto por espacios que se abren al final. Pero como eso es siempre imposible de predecir, no recomendamos esperar porque el riesgo de que te salga mucho más caro es alto, sobre todo en temporada alta como suele ser verano, Semana Santa y fin de año”.

