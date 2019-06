$!Valentina Vidal: “Hay que dejar de visualizar el cava como la opción económica del champagne”

El cava es uno de esos productos vinícolas más versátiles, ideal para cualquier plato y ocasión, sin importar la hora. Desde The Haciendas Company, y a través de su división de vinos Marqués de la Concordia Family of Wines, llegan a República Dominicana las novedades de su Bodega Monistrol, de la mano de Valentina Vidal, gerente de cuentas de exportación LATAM y Canadá. Y quién mejor que ella para hablarnos de lo que se mueve en el mundo del cava.

El cava es el sello de la casa, ¿cómo funciona su proceso de elaboración en su bodega?

Muchas de las vendimias que hacemos es a mano, de lo contrario se realiza de noche para evitar que se oxiden y así mantener el azúcar natural; luego se pasa por el prensado y la primera fermentación que se hace en el tanque. Lo siguiente es agregar el licor de tiraje que se añade antes de la segunda fermentación en botella y más tarde embotellar y hacer la crianza que toma nueve meses como mínimo; un promedio 15 meses y 36 meses que son los Gran Reservas. En el degüelle nos diferenciamos en que lo hacemos bajo pedido, porque a diferencia del vino, una vez que le quitas el corcho la cava va perdiendo calidad; esto nos permite entregar un producto más fresco y con burbuja fina.

¿En estos momentos qué tan importante es "el terroir" para la elaboración del cava?

Con el cambio climático tiene más relevancia, tenemos la suerte del clima mediterráneo y nuestras uvas llegan lo suficientemente maduras para un producto de buena calidad.

El espíritu de los monjes de un histórico monasterio, los calados románicos de las cavas... ¿qué hace únicos a los cavas Monistrol?

Llevamos haciendo cavas desde 1882 por lo que tenemos mucha tradición y somos de los primeros que empezamos a exportar cava rosado en España. Nuestra relación calidad –precio es otro diferenciador.

¿Crees que hay que apostar por las variedades autóctonas o estás a favor de la integración de todo tipo de variedades? Es una ventaja y desventaja.

Si no fuera por la denominación de origen (DO), probablemente no fuésemos tan conocidos como cava porque para llamar a tu producto como tal debes cumplir con las reglas de la DO. La ventaja es que te promete cierta calidad de la que se rige el consejo; la desventaja es que no se pueden utilizar otras uvas.

Thee Haciendas Company es el grupo al que pertenecen, el cual apuesta por un renacimiento del cava para hacer espumosos de élite en un momento en el que redoblan su apuesta por el mercado exterior, ¿cuáles son sus planes en RD?

Es un desafío, trabajamos para hacer productos que se adapten cada vez más a los diferentes mercados. En Latinoamérica, por ejemplo, prefieren el vino más dulce, aromático y afrutado; lo mismo que ocurre con el público joven que ya está consumiendo, que sin duda alguna, es una ventaja y la razón por la que quisimos traer los cavas de selección especial con una imagen diferente porque cada vez hay más jóvenes consumiendo. Son más frecuentes las personas que en la actualidad se cuidan, generando la tendencia de los cavas orgánicos que tiene su auge en Europa; para finales de año sacaremos el nuestro.

¿Qué debe ofrecer una cava al consumidor para que decida repetir?

Personalmente no creo que un cava sea mejor que otro sino que la nota final la pone el consumidor; pero a modo general entiendo que debe ser fresco, acidez controlada, aromático y persistente en boca.

Llevas varios años de este lado del mundo, ¿qué se puede mejorar en la comunicación del mundo del cava?

Que se deje de visualizar como la opción económica del champagne, cuando no necesariamente es así; hay cavas mucho mejores y más caros que el champagne. Hay que hacer el esfuerzo de hacer llegar ese mensaje.

¿Cuál es el gran reto del cava como producto en el continente americano?

Atraer al consumidor que prefiere el prosecco por ser más dulce.