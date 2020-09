$!Varices, ¿cuándo debes preocuparte?

Para muchas personas, las molestosas arañitas moradas que salen en las piernas no son más que un problema estético que puede tratarse con productos cosméticos. Sin embargo, no siempre es el caso, y es que las venas varicosas son una afección que, de no ser tratada a tiempo, puede dar pie a graves complicaciones de salud.

Aunque surgen con mayor frecuencia en los miembros inferiores, las varices también pueden surgir en otros lugares como el cordón espermático, el esófago, la pared abdominal y la región anorectal. Así lo indica la dermatóloga Fabrina Féliz, quien dice que su causa tiene que ver con una falla en el sistema valvular, pues cuando este deja de cumplir su función, se genera dificultad para transportar la sangre al corazón y esta tiende a acumularse en los tejidos.

La aparición y desarrollo de las varices es multifactorial. Féliz, especialista en flebología, manifiesta que tanto la genética y la herencia juegan un papel importante. Las personas con profesiones que les obligan a permanecer mucho tiempo de pie o sentado pueden tener mayor incidencia en el desarrollo de esta patología, al igual que quienes frecuentemente se exponen a fuentes de calor, como saunas, baños calientes o depilación con cera, o son recurrentes en el uso de ropa excesivamente ajustada y zapatos de tacón muy altos que no favorezcan la anatomía del pie.