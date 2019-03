$!Vincent D’Onofrio dirige un western sin piedad

Con Chris Pratt y Ethan Hawk ya habían filmado juntos la última versión del clásico “Los Siete Magníficos” con Denzel Washington. ¿Fue por esa misma producción que quisiste dirigir tu propia historia de vaqueros? Podría decir que sí. Yo siempre quise filmar un western. La verdad es que yo había escrito un guion de ese estilo un par de años atrás y nunca despegó porque se quedó enredado en el reino de los abogados. Pero últimamente me puse a pensar bastante sobre mi vida y mi juventud, sobre la clase de gente que tuvo cierta influencia en mi vida y algunos no siempre fueron los mejores ejemplos. En especial los hombres, porque con las mujeres siempre fue clara la influencia que tuvieron, pero con los hombres siempre me lo cuestioné. Tuve la suerte de tener un padrastro que me sacó de la calle, cuando había mucha gente que me parecía ‘cool’, por ser tan libres viviendo al borde de la ley. La verdad es que al final estaban siguiendo un camino autodestructivo mientras arruinaban la vida de otros y poco después me di cuenta que no eran tan libres como pensaba porque estaban encerrados en su propia jaula, sin poder escaparse del pasado que habían generado. Por eso se me ocurrió utilizar ese estilo de historia y transportarla a una época del lejano Oeste, donde los delincuentes creían que eran muy libres, pero no se daban cuenta de las vidas que también destruían al pasar.

Siguiendo los pasos de Ben Affleck, George Clooney, Ralph Fiennes o incluso los de Robert Redford y Clint Eastwood, Vincent D’Onofrio también forma parte de la lista de actores que ahora dirigen sus propias producciones de cine. En el 2010 ya había dirigido el desconocido musical de terror “Don’t Go In The Woods”, pero esta vez contrató a protagonistas más famosos como Chris Pratt y Ethan Hawke para filmar juntos una nueva historia de vaqueros sobre el legendario Billy The Kid.

¿“The Kid” es tu primer largometraje como director?

Sí.

Habiendo trabajado tantos años como actor en Hollywood, ¿en cierta forma tuviste las mejores lecciones de dirección de cine con Stanley Kubrick o Tim Burton?

Eso es exactamente lo que siento. Nunca me di cuenta de todo lo que había aprendido en todos estos años, hasta que me puse los zapatos de director. De repente me di cuenta de lo que me habían enseñado estas personas. Apenas tuvimos 20 días de filmación, pero tuve muchísima energía porque mi mente también estuvo al mejor nivel. Fue una sorpresa tremenda darme cuenta de que realmente sabía cómo filmar una película. Siempre pensé que podía hacerlo, pero es algo que nunca se sabe hasta que llega la hora de hacerlo. Y en ese momento me di cuenta de lo que había aprendido no solo de los grandes directores con los que había trabajado, también de los guionistas, los productores, los diseñadores de vestuario, todos los increíbles artistas con los que había colaborado. Es asombroso saber que estuve rodeado de tan buenas personas sin haberme dado cuenta de todo lo que ellos me enseñaron.

A nivel de cine en general, ¿hay alguna producción en particular que te haya influenciado más que las demás como director de cine?

Sí, buena pregunta. Hay varias que me impactaron, no solo una. Pero con “The Kid” fue “Oliver Twist” de David Lean, por la forma en que él desbloquea las escenas con la cámara para crear drama sin que te des cuenta. Hice que todos los actores la vieran, porque ninguno la conocía, pero ese fue el espíritu de nuestra película.

¿Cuál dirías que fue el mayor desafío de una superproducción en apenas 20 días?

Aprovechar cada día y lo conseguimos con tiempo de sobra. Yo había tenido cinco semanas para preparar, los encargados de cada uno de mis departamentos eran gente brillante y cada día de filmación hablábamos sobre todo lo que íbamos a hacer. No dejamos nada al azar y al momento de filmar nos dedicamos a filmar, sin sorpresas.