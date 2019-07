$!Vive las experiencias más aventureras en RD

A veces hasta la comodidad cansa. El cuerpo necesita de adrenalina y de experimentar nuevas cosas que nos saquen una sonrisa, un suspiro o la misma emoción del momento al recordarlas. ¿Te gusta la idea? Si te atreves, no tienes que irte lejos, en República Dominicana hay de todo y para todos los gustos, por eso te dejamos algunas sugerencias de las aventureras Keila Rodríguez (@theadrenalinetraveler) y Alejandra Gil (@alejateconale).

Samaná

Ambas exploradoras coincidieron en esta provincia para que te lata fuertemente el corazón con el cuerpo sostenido a un cable y a máxima altura. Para Keila aquí se encuentra uno de los “Ziplines”, con mejor ruta y vista no solo en República Dominicana, sino en todo el Caribe. Este se encuentra a pocos minutos de llegar a playa el Valle. La Aventura empieza llena de adrenalina partiendo desde un barco pirata construido en las alturas, cada uno de sus Saltos brinda una hermosa vista hasta llegar a la Cascada Lulú donde terminas la experiencia dándote un rico chapuzón (si es que aun queda algo de agua).

En la misma provincia, en los primeros meses del año podemos vivir la experiencia de ver las Ballenas Jorobadas, dependiendo del tipo de embarcación que elijas desde la bahía de Samaná o playa las Galeras, la Aventura puede ser aun mas fuerte, pues estos grandes animales no anuncian cuando harán su entrada triunfal y encontrar la ubicación perfecta para esperarlos puede ser un gran reto, el cual se olvida totalmente cuando finalmente presencias de cerca ese gran salto acompañado de un gran splash.

Frontón: Para Alejandra es una hermosa playa en la provincia de Samaná que todavía conserva su virginidad. Su playa es abrazada por un inmenso farallón que guarda un secreto para los amantes de la aventura, en ella se encuentra la única vía ferrata del país que se puede escalar por distintas rutas hasta un impresionante mirador, el mirador de las ballenas. Una de las rutas llamada el péndulo incluye un salto al vacío desde unos 15 metros de altura.

Playa Frontón todavía mantiene su toque de virginidad ya que hasta la fecha no se han construido hoteles ni casas, lo que si podemos encontrar es un pequeño restaurante con algunas mesas que ofrecen comida típica y mariscos frescos. También se puede hacer snorkel.

Recomendaciones:

Alejandra advierte que la ruta de escalada no está instalada para todo el que llegue a la playa, tiene que organizarlo con guías expertos que organizan la excursión. Por lo que no recomienda hacer la caminata desde Boca del Diablo al menos que no vayan con un seguridad que pueden conseguirlo en la entrada o sino en el destacamento del pueblo Galeras.