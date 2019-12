Viviana Cabral: “Soy de las que me gusta estar y recibir en casa por Navidad”

¿Cómo será la inspiración de tu mesa este año? ¿Qué nos adelantas? Me gusta que mi mesa refleje relajación y movimiento, con base en lo formal-casual, para que permita a los niños sentirse parte de ella. Que se aleje totalmente de las complicaciones. Los aliados son los tonos de temporada, que en este caso es la Navidad. Me gustan el rojo y el negro.

¿De quién nace tu gusto por los detalles? De la mamá de mi mejor amiga. Desde muy joven pasaba mucho tiempo en la casa de mi mejor amiga; su mamá era una mujer de muchos detalles, un gusto que fui adquiriendo, creo que hasta más que sus hijas. Mi admiración era tal que comencé a ponerlo en práctica. Luego, mi primer trabajo fue en el área de montaje de eventos, que me permitió ir sensibilizándome más con el tema; y con la muerte de mi primer esposo heredé una empresa importadora de cristalería y cubertería en el sector hotelero, en la que aprendí sobre la calidad y mal uso de la cristalería y cubiertos; ahí me di cuenta de que en realidad lo que me gustaba era la decoración pero no a nivel hotelero, así que decidí abrir mi tienda de ropa (@tiendanubah) que también requiere mucha estética y con ella llevo casi 16 años.

Compartes con el público tus conocimientos sobre decoración en @platorotord, ¿de dónde surge el nombre? En principio comencé con el nombre de Table Setting, y lo hice con la finalidad de compartir con mi familia y allegados, que fueron mis primeros seguidores, cómo monto mi mesa. A los dos meses de abrir la cuenta me percaté de que el nombre no se correspondía exactamente a lo que yo quería y busqué otro que sí representara lo que tenía en mente; mi familia me ayudó en este proceso. Durante ese tiempo recibí unos platos de la marca Seletti, cuyo concepto hace referencia a dos continentes que se unen, algo que me sacó un ¡wao! Me gustó que el plato estuviera roto, por lo que me paré y escribí “plato roto” en un papel. Me dediqué a investigar y me encontré con la filosofía del Kintsugi, que es un arte japonés que se basa en pegar con polvo de oro las porcelanas rotas, dándole belleza y mayor valor a la pieza. De ahí surge el nombre, porque cuando leí de lo que se trataba, me reflejé en lo que evoca: llevar con más belleza las heridas y cicatrices.

En mis talleres y redes sociales saco el espacio para estimular a las mujeres, que es a quienes está dirigida la cuenta, a que no oculten sus heridas; al contrario, hay que llevarlas con orgullo, ya sea emocional o físicamente, no trates de taparlas porque forman parte de quien eres hoy.

Hablas de heridas y cicatrices ¿alguna que puedas compartir? Me casé a los 21 años, tuve mi primera hija y mi esposo falleció a causa de un accidente de tránsito.

¿Cómo supiste que crear esa cuenta era lo ideal? Tengo una tienda desde hace 16 años, Nubah, es una boutique de ropa para la mujer que ya está posicionada en el mercado. Mis hijos ya han ido creciendo, es decir que tengo más tiempo disponible. Soy una persona que disfruta estar en casa, recibir en ella y tengo cualidades que me identifican como servir y arreglar; y esto precisamente fue lo que quise compartir con la gente, no imaginé que me seguirían tantas personas y mucho menos que se interesarían en preguntarme; me encanta ver tanto interés, que le da sentido a lo que hago.

¿Eres de las que sufren cuando se rompe una pieza de la vajilla u otro detalle de la decoración? No. Yo creo que todo es material y lo que se rompió se rompió, por lo tanto promuevo en mi página que si tienes algo fino úsalo y disfrútalo en cualquier momento. La vida es una experiencia que incluye tomarse un café en tu taza bonita, al final la experiencia no es la taza, soy yo, mi familia... mis invitados. Por ejemplo, soy de las que me gusta que en el desayuno se ponga la mesa completa, con platos bonitos y si se rompen no importa, ¿para qué guardarlos para un día? Trato de que mis hijos disfruten de estas cosas sin caer en el extremo.

¿Te consideras psicorígida con el orden? No me enferma ver un desorden, siempre y cuando tenga sentido. Me encanta la limpieza y velo por ella porque me molesta el sucio.

Texto: Mayra Pérez | Fotos: Jerameel Reyes | Estilismo y dirección de arte: Joselo Franjul | Maquillaje: Bryan Santana | Peinado: Elvira Sepúlveda Vestuario: Tienda Nubah | Vajilla y cubiertos: Le Tavole