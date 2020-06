$!¿Vivir juntos? Qué debes saber para dar el gran paso

En nuestro país (República Dominicana), se da por hecho que cuando una pareja vive bajo el mismo techo: aunque no haya un papel firmado automáticamente son “marido y mujer” o “esposos”. Por un lado no está mal, porque en generaciones pasadas así iniciaban matrimonios que permanecieron por décadas, pero actualmente las generaciones que se están arriesgando a vivir en pareja no lo hacen con el objetivo de vivir “toda la vida” con esa persona, mas bien lo hacen como una experiencia de conocimiento en la que si funciona se da el siguiente paso y si no funciona, bye, bye y fin de la relación.

La psicóloga Eva Herbert compartió por su cuenta de Instagram @eva_herbert cómo ella ha tomado la decisión de vivir con su novio, y cómo esta situación no fue el resultado de una crisis en casa de sus padres o un embarazo.

“Me mudé sin casarme porque las únicas reglas que sigo son las mías. No me botaron de ningún lugar, ni estaba apurada, ni embarazada. No le di importancia a lo de que "la boda no tendrá gracia si te mudas antes, o no será emocionante si vives antes de casarte"”.

La cultura latina en general ve como correcto “salir de la casa vestida de novia”, pero está comprobado que compartir hogar con quien amas hará que la relación sea más duradera y real.