Vogue responde a dominicanos y reafirma el debate sobre el futuro del turismo sostenible

Esta respuesta se dirige a todos los dominicanos que durante el fin de semana inundaron las redes de British Vogue con mensajes a favor de la media isla, asegurando que la imagen que publicaron y que muestra la playa de Samaná con basura no representa la belleza con la que cuenta República Dominicana.

“Este no es el problema de la República Dominicana. Este es un problema humano. Todos hemos usado botellas de agua de plástico. Todos hemos abierto paquetes llenos de espuma de poliestireno. Que es mi culpa. Es tu culpa. Es culpa de la humanidad. Y es nuestra responsabilidad compartida arreglarlo. Espero que ver estas fotografías sea un llamado a la acción", dice Danae.

En la misma, la revista de moda cita a Carmen Danae, quien manifiesta su intención de llamar a la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente: "Espero que la mayoría de las personas que miran esta imagen no vean a la República Dominicana, sino a sí mismos", explica Danae.

El conservacionista Cau Batista , en una entrevista para Diario Libre, aseguró que “ no creo que haya existido una intención negativa de parte de la revista y tampoco creo que vaya a repercutir en el descenso de los niveles del turismo y menos con la situación que tenemos ahora”. Para él, quien también trabaja en el área de turismo, esta imagen es una llamada de atención, “ yo descarto cualquier teoría de conspiración de parte de ellos ”.

Según escribió, Vogue no es la plataforma adecuada para discutir este tema, “no es el momento ni la plataforma indicada para un país que tanto depende del turismo y mucho más en los meses que vienen después de esta pandemia, lo que hace esta revista puede causar un efecto negativo en la imagen que sus seguidores tengan de nuestro país”.

Otro que aceptó el reto fue el influencer José E. Castillo, mejor conocido como Aquaman, quien asegura que la revista "ensucia" la belleza de nuestro país con la fotografía y junto a un video grabado en playa Ermitaño, Samaná, escribe: “Para nadie es un secreto que alrededor de todo el mundo se vive una situación terrible debido a la cantidad de basura y plásticos que contaminan el medio ambiente, en particular a los océanos; es algo con lo que seguimos luchando sobre todo en el Caribe”.

Ante esta situación y la forma en que se han manifestado los dominicanos, el conservacionista Cau entiende que los dominicanos deberían tener una actitud reflexiva, ya que la revista no ha dicho una mentira, ni se ha inventado una foto . Incluso reconoce que el editor de la revista, en uno de los artículos publicados en la web de Vogue , resalta los avances medioambientales de la media isla y califica a RD de ser “paradisíaca”.

El conservacionista entiende que “ estamos normalizados ante esta situación. La mayoría de la gente en nuestro país ve el tema del plástico como algo normal, yo no lo veo así. Venimos a caer en cuenta cuando nos dan duro contra la pared y nos lo sacan en cara”, es decir, cuando imágenes nuestras están en medios internacionales.

Un ejemplo que plantea Batista es cuando en 2018 unas imágenes y vídeos de una playa dominicana estuvieron en grandes periódicos del mundo como Times, e incluso estrellas de Hollywood se hicieron voz de esas imágenes. “ En ese momento pensamos que el turismo se iba ir abajo y sin embargo eso no sucedió, y esa imagen dio la vuelta al mundo. Lo de Vogue le da por los tobillos al impacto que pudieron tener esa imagen de la playa”, afirma.

Para Batista, quien trabaja en al área de procedimiento de una empresa turística: “ El turismo que nosotros recibimos como país, en su mayoría es de bajo poder adquisitivo y tenemos en una mínima parte de turismo de alto poder adquisitivo ”, en cambio, afirma que la revista británica tiene un público de altísimo poder adquisitivo: “Te puedo casi garantizar que el blanco de público de ellos para hacer turismo lamentablemente todavía no es República Dominicana. ¡ Ojalá pudiéramos hacer pasos de avance para traer gente así, porque son buenos consumidores!”.

El cineasta, José María Cabral compartió en su cuenta de Instagram su opinión sobre la situación acompañada de una fotografía en la que se muestra una playa llena de plástico “he viajado por todo el país, por placer y por trabajo. Tenemos playas hermosas, que no tienen nada que envidiarle a ninguna otra en el mundo entero. Pero también tenemos playas apocalípticas, por la gran cantidad de desechos que producimos nosotros".

"El que más se ve es el plástico, porque es más duradero y no se descompone fácilmente. Me parece muy bien que respondamos a la publicación de la revista enseñando la otra cara: nuestras hermosas playas, pero también me parece que negar el problema que existe en todo el país es tapar el sol con una foto”, dice.

Agrega “vivimos dos realidades, y las dos hay que reconocerlas y aceptarlas porque de lo contrario, terminaremos con una sola realidad, y me temo que es la de la playa con plástico”.

Para Cau Batista, la solución no es esconder la basura debajo de la cama con reacciones discriminatorias hacia la revista, sino más bien “respondiendo de forma proactiva, para sacar lo mejor de esa llamada de atención y revertirla en favor de nosotros para mejorar nuestras condiciones ambientales, que repercutirían de manera positiva a mejorar las condiciones del turismo”.