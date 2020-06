$!Vuelta a clases en tiempo de coronavirus, ¿qué te preocupa?

Lo primero y más importante, recalca esta pediatra, es que debemos saber que "todo puede cambiar más adelante, incluso estos consejos, ya que estamos viviendo tiempos extraordinarios de constantes cambios, en especial en la medicina". Así que las informaciones que la @dragabycaceres brinda se basan en las evidencias médicas y científicas que conocemos hasta el día de hoy, específicamente en pediatría. Estas son sus respuestas a las dudas que preocupan a padres y profesores.

1. ¿Cuál es el rol de los niños a la hora de transmitir el virus?

Al estar niños y adolescentes una gran parte del tiempo en confinamiento no ha sido fácil obtener datos sobre la transmisión del virus en ellos; ahora bien, todo apunta a que los niños son los menos afectados mundialmente con el COVID-19. Ahora, esta pregunta siempre nos las hemos hecho los pediatras desde que inició la pandemia: ¿cuál es el rol de los niños al transmitir el virus? Y contrario a nuestro conocimiento básico de los virus respiratorios que se transmiten por droplets (gotas), hay un aumento en la evidencia -alrededor de todo el mundo- de que los niños no son los “super spreaders" o vectores principales que pensábamos serían de este virus al día de hoy. Los estudios más actualizados que tenemos revelan que los niños no son responsables de una alta transmisión del virus.

Es más, si miramos un poco hacia atrás, y vemos el nivel de seguridad sanitaria que existía en los colegios antes de que todo esto comenzara, podemos decir que nunca ha sido 100% seguro mandar a los niños a la escuela; ni lo fue antes ni lo será ahora en estos tiempos de pandemia.

Siempre han existido posibilidades de contraer enfermedades infecciosas como la influenza o el norovirus. Los niños siempre han corrido el riesgo de resultar lesionados en las escuelas y también ha estado en riesgo su salud mental con el famoso bullying . Estos riesgos están y seguirán estando presentes, lo importante es poder manejarlos con inteligencia y buen juicio a fin de mitigar su impacto en nuestros hijos y así minimizar el riesgo. Así que este es el enfoque que debemos tomar con la pandemia acerca de este tema.

2. ¿Por qué deben abrir los colegios?

Es importante que sepan (y reconozco) que no soy una educadora ni manejo la logística y las operaciones de cómo se llevan las clases en los colegios, o mucho menos la administración de estos. No obstante espero que mis consejos y sugerencias puedan ser de beneficio para esas familias, padres y madres que desean con ansias un retorno saludable y seguro al colegio de todos nuestros hijos.

Lo primero que deben hacer todos los colegios públicos y privados es iniciar la preparación del protocolo y plan de implementación a fin de asegurar un retorno seguro al colegio para el crecimiento mental, emocional y físico que necesitan nuestros niños después de esta pandemia, y que sean lo suficientemente alcanzables para que puedan ser cumplidos.

Hace 3 meses todo cerró, una decisión acertada que nos llevó a una de las fases más importantes de este proceso: aplanar la curva, preparar el escenario que estamos viviendo y aprender sobre el COVID-19.

Ahora ha llegado el momento de movernos mentalmente y de forma práctica al siguiente paso de esta pandemia, y con esto no estoy hablando de las fases para abrir nuestra economía, lo que quiero decir es debemos cambiar el acercamiento y nuestro comportamiento acerca de la situación de la pandemia actualmente. ¿Cómo? Debemos aceptar e interiorizar que este virus se quedará con nosotros por un tiempo largo, tal vez un año o más, algo que no se puede predecir en estos momentos, pero es importante que aceptemos que no se eliminará el riesgo de ser infectado con el coronavirus.

Debemos dejar de vivir con miedo al COVID-19 y seguir adelante con algunas de las actividades de nuestras vidas, teniendo siempre presente que, aún sin poder eliminar dicho riesgo, tenemos muchas medidas que podemos utilizar para mitigar el contagio.

Tendiendo en cuenta todos los cambios que hemos venido encontrando durante la pandemia, y la forma como ésta ha impactado la salud mental y física, especialmente de niños y adolescentes, creo firmemente que una de las cosas más importantes que debemos plantearnos es abrir las escuelas en agosto-septiembre próximo.

El impacto en el comportamiento y desarrollo de los niños al no ir a la escuela, ni estar con sus amigos ni profesores es algo que a mí y a muchos de mis colegas nos quita el sueño.