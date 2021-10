$!Wisdom, una app en la que Clubhouse se cruza con Masterclass

Dayo Akinrinade, fundadora y directora ejecutiva de Wisdom, señaló: “Creé Wisdom para democratizar el acceso a la mentoría. Durante el tiempo que estuve en OneTech, el programa de diversidad en sociedades emergentes más grande de Londres, observé que personas diversas de grupos escasamente representados no tienen acceso a la mentoría. Asimismo, viví en carne propia cuán imposible es usar plataformas como LinkedIn para la mentoría. Los buzones de correo de los expertos están plagados de pedidos para “sacar información” que terminan siendo ignorados a menos que el pedido sea a través de una introducción caliente, que en sí misma es una cristalización de la desigualdad sistémica”.

Una plataforma de mentoría global

Está probado que conectarse con los demás de manera significativa hacen más felices a las personas, siendo las conversaciones profundas con extraños más placenteras que las charlas triviales. Wisdom cultivará esto, con miles de personas que ya se han registrado como mentores, lo que la ha convertido en la plataforma de mentoría más importante del mundo. Estos expertos podrán usar Wisdom para compartir sus conocimientos, interactuar directamente con su audiencia y contribuir mientras se involucran desde el principio de la próxima gran comunidad de audio social.

Si bien la plataforma será gratuita para los miembros ya que parte de su misión es la de democratizar la mentoría, Wisdom también empoderará a sus mentores a través de herramientas de monetización así pueden desarrollar su propio negocio. Las funciones de monetización se agregarán a Wisdom a fin de año.

Akinrinade agregó: “Hay que tener en cuenta que Masterclass no posee más de cientos de expertos en su plataforma, no permite interacciones profundas ni es gratuita. Con Wisdom, estamos generando algo muy diferente. Básicamente lo que estamos logrando con Wisdom es un nuevo gráfico social... el Gráfico de la Mentoría. No se trata de un ‘gráfico para hablar’ desorganizado de nadie sobre ningún tema sino un gráfico social de las personas que puede ayudar a impulsar una carrera o cambio de vida para mejor. Las personas en la actualidad ansían tener conversaciones importantes. Creemos que Wisdom es la plataforma donde pueden producirse estas conversaciones”.

La aplicación Wisdom está disponible para ser descargada hoy en iPhone. Próximamente también estará disponible para Android.