$!Yadhira Pimentel y Edith Smester: “Esta entrega será una celebración a la familia”

¿De dónde surge la iniciativa “Caminata Mamás y Bebés”? ¿Cuál es el corazón detrás de la actividad?

Yadhira: Hace 3 años me acerqué a Edith con la idea de crear la 1era caminata para embarazadas y mamás con bebés porque conocía su impecable trabajo en el área de logística y un evento de esta magnitud debía estar en manos experimentadas en ese sentido. Edith no solo se enamoró de la idea, desarrolló el concepto, pues es una mujer que cree mucho en la familia y en generar espacios de recreación y unidad al igual que yo. Detrás de este evento, incentivado por Proyes y Madre SOS, hay dos corazones de dos mujeres, madres que buscan impactar a la sociedad haciendo lo que aman, creando iniciativas que sumen valor a lo más importante que tiene una sociedad: la familia.

¿Cómo se siente mirar hacia atrás y ver hasta dónde han llegado?

Yadhira: Ver que lo que empezó como un sueño, ideas, muchos dibujos en un papel, se convirtió en una celebración a la maternidad y en un espacio hermoso para que no solo las madres se encuentren y puedan compartir sus experiencias en esta retadora aventura sino que también los padres y los abuelos se sumen haciendo de este evento uno muy especial.

¿Cuánto ha crecido la caminata en estos tres años?

Yadhira: Es un proyecto que va madurando cada año y en cada entrega vamos creando nuevas ideas e integrando detalles que conecten cada vez más con las emociones de quienes nos acompañan. Quisiéramos tener más apoyo de las marcas y las instituciones gubernamentales, pero no vemos esto como un obstáculo, es más esto nos impulsa a seguir con este compromiso. El éxito de la caminata ha sido la respuesta tan positiva de nuestra comunidad de madres y padres en construcción, quienes con sus testimonios de que fueron a la 1ra y repitieron en la 2da, esta 3ra no se la pierden; ese es el motor que nos impulsa a seguir adelante.

¿Qué novedades traerán este año?

Edith: Cada año buscamos un enfoque principal que sea la guía en donde nos moveremos, y tomando en cuenta que estamos en el mes de la familia este será el enfoque: “La familia”, entendiendo la necesidad de todas las madres de tener su red de apoyo, su pareja, su hermana, su amiga, su propia madre... hará de esta entrega una celebración a la familia.

Este año hemos creado un proyecto de responsabilidad social dentro del evento llamado “Donando de madre a madre”, con el fin de motivar a los asistentes a llevar donaciones que la fundación Came, dedicada a atender embarazos en crisis, recibirá para bendecir a otras madres. Otra novedad es que, en horas de la mañana, los asistentes serán recibidos con chocolate caliente, o durante todo el trayecto se encontrarán con personajes sorpresa con mensajes poderosos para todos. Contaremos con espacios para que las madres hagan manualidades, escuchen el corazón de sus bebés, papá se coloque una panza artificial para sentir algo parecido a su pareja embarazada, tendremos un espacio de Estimulación Temprana y cerraremos con una zumba familiar, entre muchas otras novedades.

¿Cuáles son sus aspiraciones para las ediciones futuras?

Yadhira: Llegar cada vez más a las familias y poder hacerlo no solo en Santo Domingo, sino en otras ciudades del país, y contar con el respaldo de entidades socialmente responsables que se interesen en el bienestar de las familias dominicanas.

En estos tiempos de obsesión digital, ¿consideran que esta es una forma oportuna de sacar a la gente de sus pantallas y reunirla para recordar el valor de la familia?

Edith: Completamente, es un espacio para reunirnos y recordar la importancia de la familia. Cada vez es más necesario el contacto con nuestro entorno, la naturaleza, la gente, el sonido de los pájaros, la brisa y todo eso y más lo pueden disfrutar en el Parque Iberoamericano, el escenario de nuestro evento. Esta es, sin duda, una invitación a detenernos y a parar ese piloto automático para disfrutar en un ambiente hermoso que invita a darle gracias a Dios por la salud, por los hijos que ya están o por aquellos que vienen de camino y ver que sí es posible el disfrute sin pantallas.

¿De dónde surge la pasión de ambas por la maternidad?

Yadhira: Tanto Edith Smester como yo creemos firmemente que los hijos son una bendición y nuestro compromiso como mujeres es dejar una huella bonita en el mundo. A través de la maternidad que se vive de manera plena, consciente y responsable podemos generar el cambio que queremos ver en el mundo, abrazar esa verdad y ese compromiso de ser madre que llena el alma de gozo y esperanza.

¿Cómo las motivan sus hijos? ¿Cómo cambiaron el rumbo y el propósito que estaban persiguiendo en sus vidas?

Yadhira: Mis hijas llegaron para darle un giro fascinante a mi vida, nunca me lo imaginé y aquí estoy dedicada a llevar información de valor a las madres y padres en construcción desde la perspectiva de una madre que no es perfecta, sino de carne y hueso, como todas, y desde su humanidad hace su mejor esfuerzo. En mi experiencia de ser madre encontré mi misión de vida, lo que quiero sembrar en el mundo empoderando a las familias a vivir una maternidad y paternidad abierta al aprendizaje constante, que entendamos todos que nuestros hijos nos motivan a convertirnos en nuestra mejor versión cada día.

Edith: Mis hijos, además de ser una bendición, son mis mejores maestros, quienes me enseñan grandemente a dar mi mejor versión, a disfrutar su vida dejándoles el mejor legado: el amor y pasión por lo que hacen.

¿Creen que, como evento, una caminata es una representación ideal de una celebración de la vida?

Yadhira: La vida es un camino en sí y ser madres y padres también lo es. En ese andar debemos aprender a ir a nuestro propio ritmo, sin compararnos con los demás, entendiendo cuándo debo pararme, cuándo es necesario correr o caminar a paso doble. En ese camino también hay piedras, curvas y en cada paso un aprendizaje de la vida que Dios nos brinda a través de nuestros hijos. En ese camino te encuentras con otras madres y padres que, al igual que tú, quieren lo mejor para sus hijos y necesitan ayuda, en este camino entendemos que necesitamos apoyarnos más y juzgarnos menos.

Tienes una cita para vivir en familia con la “Caminata Mamás y Bebés” el próximo 16 de noviembre, de 9:00 am a 6:00 pm, en el Parque Iberoamericano. Los kits estarán a la venta solo en La Novia de Villa.