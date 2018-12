Yarissa y Carlos: los youtubers criollos que rompen internet

Yarissa Rodríguez

Lo primero: cómo un dominicano desde RD se prepara para tener éxito en You-Tube... ¿debe ir a la NASA?

[Risas] No, jaja. Creo que siendo muy estratégico y tener claro que es un proyecto.

Aprendizaje: diseña primero un plan del youtuber que quieres ser con “salidas de escape” por si algo falla.

¿Tenías claro que era un proyecto desde el principio?

Sí. Yo decidí ser youtuber cuando llegué a mi casa y encontré a mi hermana llorando porque su youtuber favorita “salió del clóset’. Empecé a cuestionarla sobre quién era esa persona y así supe que vivía de hacer videos y vi posibilidades para mí. Eso fue un sábado y al siguiente sábado ya había subido mi primer video.

Aprendizaje: estudia el mundo “youtubístico” y analiza tus posibilidades.

Cada vez hay más youtubers. El mejor pagado es Ryan que tiene 7 años y gana 22 millones de dólares al año... Ahora, ¿es más fácil llegar o más difícil debido a la fiebre de que todos quieren serlo?

Uno no gana todo ese dinero que se cree, pero igual ganas bien. Creo que es más fácil ahora. Hay demasiada gente consumiendo YouTube; por eso, lo que me tomó tres años, fácilmente ahora se hace en uno.

Aprendizaje: visualízate en las tendencias. Estudia qué contenido consume la gente.

Entonces, ¿por qué en la carrera de youtubers empiezan muchos, pero llegan pocos?

Por muchas razones, entre ellas, que no tienes apoyo de nadie. Tienes que descubrirlo todo por ti mismo y en eso pierdes tiempo, pues YouTube hay cosas tan sencillas como el título que le pones al video o la foto en miniatura que pueden influir en que la gente haga clic o no en tu video.

Aprendizaje: no solo es dedicarse a crear contenido. Debes conocer cómo se mueve ese mundo.

De hecho, eres la única mujer youtuber de RD con una gran audiencia, ¿por qué?

Así es. Cuando entré fue algo que noté, que la industria del entretenimiento local en cuanto a youtubers estaba liderada por hombres, con contenido también dirigido a hombres. Ahí fue que me dije “mi amor, tienes que ser la única” [risas]. Claro, cuando entré había muchas dominicanas haciendo videos y muy buenos. Sin embargo, con muy pocos suscriptores. Incluso, pensé que había algo raro en la plataforma.

Aprendizaje: donde hay muchos hombres, se necesitan mujeres. Empieza a ver qué hace falta en la industria.

¿Y fue así? ¿Realmente había algo extraño?

Extraño como tal no, pero antes las youtubers locales solo tenían una opción para obtener sus ingresos, que vienen de Adsense. Debían unirse a una network, preferiblemente mexicana. De esa forma, la network se adueñaba de tu canal, ellos cobraban el dinero y luego te lo depositaban a ti porque no había forma de hacerlo directo desde República Dominicana. Además de que estar asociada a una network te da otros beneficios como las asesorías y un manejador.

Aprendizaje: debes conocer bien cómo funcionan las network (entidades que asocian varios canales de YouTube, para ofrecer asistencia)

Tal vez porque eres mujer se te ha hecho más fácil conectar con niñas... ¿Eres la nueva Isha 2.0?

Ja, ja... No sé por qué eso sucedió, porque mi contenido nunca ha sido infantil. De hecho, mi mayor audiencia es de 18 a 24 años. La situación es que si voy por la calle, uno de 18 solo me pide una foto; pero la de 9 años se pone eufórica y se queda la percepción de eso. Claro, trato de que mi contenido pueda ser visto por todo el mundo, sin importar la edad.

Aprendizaje: mientras más sano sea tu contenido, más grande puede ser tu audiencia.

Bueno, mencionamos a Isha que fue un fenómeno, pero cada vez menos se ve en la TV local algo así. ¿Qué tiene la TV que aprender de ustedes los youtubers?

Creo que ambas partes tenemos cosas que aprender. Por ejemplo, los youtubers deberíamos aprender más sobre el compromiso que la gente de TV tiene y hablar mejor. Los youtubers podemos enseñarles a ser menos posados y a crear contenido que conecte internacionalmente.

Aprendizaje: todos tenemos algo que enseñar, pero todos tenemos algo que aprender.

Detrás de conectar con mucha gente, hay muchos soñando. Recientemente, fuiste mentora y jurado en “El próximo youtuber de RD”... ¿qué experiencia te queda?

Nunca se me olvidará que Frutop me haya tomado en cuenta mediante su agencia digital. Que fueran ellos que se me acercaran, entendiendo mis posibles aportes para el proyecto. Me encantó la diversidad que encontramos y el gran talento. Tanto que creo que ayudaré a muchos de ellos o ¡les pediré ayuda! [Risas].

Aprendizaje: mientras más colaboraciones hagas, más creces.

Si mañana YouTube desaparece, ¿cómo piensa Yarissa mantenerse vigente?

Mi propósito de vida no es mantener la vigencia en ninguna red social. Mientras la gente me disfrute, seré feliz. Si se cae, me queda mucho conocimiento que me permite dedicarme a muchas otras cosas porque es mucho lo que he aprendido.

Aprendizaje: ten un propósito de vida bien claro, para que no entres en crisis en caso de que “se detenga el video.

Cuando llegas a ser un youtuber exitoso, ¿vale la pena? ¿Cambia todo positivamente?

¡Claro! Mi vida ha cambiado positivamente. He descubierto quién es Yarissa en realidad. Cuando cambias de estatus social y tienes más posibilidades económicas empiezas a ponerte a prueba... Te cuestionas qué te define y trabajas para que la película no se te suba a la cabeza, de no levantarte creyéndote que eres más que nadie. ¡No eres nadie!

Aprendizaje: disfrutate el proceso y toma la experiencia para conocer habilidades que no sabías que tenías.

Pero, ¿tú empezaste invirtiendo?

Por supuesto. Cuando inicié tenia dos trabajos y empecé haciendo videos en mi habitación con un lente de cámara prestado; pero desde ese entonces sabía que a medida que creciera empezaría a comprar mis equipos.

Aprendizaje: si te quieres lanzar como youtuber, ten un “colchón financiero” ... O por lo menos, algo de dinero debajo de tu colchón.

¿Las mujeres lo tienen más difícil?

Eh... Sí y no. En realidad lo tienen más fácil por la variedad de contenido que pueden crear; pero más difícil por las críticas que reciben. ¡El hate! Tienden a ser más criticadas por su apariencia física, lo que llevan puesto, etc.

Aprendizaje: empieza desde ya a mentalizarte que no eres una pizza... Es decir, no a todos caerás bien.

¿Cuál es la parte negativa de ser youtuber?

Como negativo las horas de sueño. Ser youtuber no te permite dormir porque desconectarse es difícil. Siempre estás pensando qué hacer.

¿Cómo manejas el “hate”?

A mí los comentarios no me afectan para nada. Entiendo que nadie puede a venir a cambiar mi propia percepción sobre mí. Nadie puede venir a decirme orejona, narizona... Porque yo tengo un espejo y sé el tamaño de cada cosa que tengo. La gente no tiene idea de lo que le afecta a algunos youtubers los comentarios negativos. Nadie me va a ofender señalándome cosas físicas que evidentemente sé que tengo, porque mi rol de aceptación como persona tiene que haber sucedido mínimo en la adolescencia. No puedo esperar a que sea la gente que empiece a mostrarme que yo debo aceptarme.

En un futuro, ¿asesorarías a los que vienen con el sueño?

Me gustaría, sí... Pero tal vez cuando termine de cumplir algunas metas y me organice con unas cuantas cosas. Porque, lo que pasa es que ser asesora conlleva la responsabilidad de saber que tienes en tus manos el sueño de esa persona.

En mercados grandes, hay muchas malas prácticas entre youtubers... ¿Qué es lo que nunca haría Yarissa?

Nunca haría daño en general. Por eso, cuando una marca me dice que me paga el doble por hacer un review 100% positivo. Cuando eso me sucede, siempre entiendo que esa marca tiene algo que ocultar; porque el que es bueno no busca presionar para cambiar la libre expresión.

Muchos youtubers se presionan con las estadísticas... ¿Te pasa?

Las estadísticas es algo que presiona a todos. Pero lo que hay que buscar es el equilibro y aprender a controlar eso, pues es algo que aunque muchos no lo crean puede llevarte a la locura. Literalmente, cualquier persona puede perder su esencia por estar pendiente a los números; más si se vive de esto. La idea es llevar tu mente a una sanidad tal que pongas por delante otras cosas más que las cantidades. Antes de llegar al millón vivía obsesionada con cada suscriptor, hasta que un día decidí vivir el momento, disfrutar el proceso y dejar la obsesión.

¿Qué es lo más loco que has vivido luego de ser una youtuber famosa?

Cuando unas suscriptoras encontraron mi casa y me mandaban cartas, me rompían las ventanas poniendo las cartas con piedra para poder lanzarlas y que llegaran hasta la casa.

¿Cómo ves tu evolución?

A mi no me preocupa quién me siga. Me preocupa más estar cumpliendo mi proyecto de vida, que no se basa solo en lo que hay de mí en las redes sociales... Aportar y divertirme haciendo los videos, pues yo seguiré evolucionando, mis intereses cambiarán... El que quiere seguirme en cada etapa, que me siga y si no, no me preocupa porque no puedo quedarme estancada y ser la misma. Por eso, no sé ni cómo voy a evolucionar; pero puedo decir que esta experiencia en YouTube me permitirá en un futuro experimentar otras cosas y empezar diferentes aventuras.

¿Viste el mercado internacional desde el principio?

Sí, pensé en el mercado internacional desde el principio. Incluso, duré un año para decir que era dominicana porque, puede sonar mal, pero hay una realidad: el dominicano no apoya a la gente hasta ver que puede subir. No apoya desde el principio. El mejor ejemplo es que, cuando inicié, entré a un grupo de mujeres dominicanas youtubers que tiene muy buen contenido, con mucha calidad, buenos equipos, son disciplinadas y no han recibido el apoyo. Por eso trato de hacer colaboraciones con muchas de ellas, como una forma de ayudar.

Pero, ¿por qué no te visualizas tanto en el mercado local?

Lo que pasa es que el mercado dominicano, lamentablemente, no está tan adiestrado en las grandes inversiones en personalidades ni en redes sociales. Me enfoqué en lo internacional porque es más fácil encontrar grandes marcas y, más que grandes, marcas que saben cómo invertir en digital, que saben cómo funciona y cómo sacarle beneficios a las grandes campañas. Todavía en el país, uno como talento o influencer tienes que educar al cliente. Es cuesta arriba que sea uno quien deba decirle qué es lo que le conviene, cómo funciona lo digital y la verdad es que ese no es nuestro deber. Lo primero es que como cliente sepas lo que quieras y sepas cómo a través de mi lo puedes alcanzar. Por eso, si una marca empieza a notar que yo existo me siento feliz, pero en realidad no me enfoco solo en esta isla.

Yuya es una de las youtubers #1 de América Latina, pero su voz ni siquiera es su voz. ¿Hay que crear un personaje para los vídeos o es mejor ser natural?

Para nada. Siempre he sido yo. Es más, puedo demostrar que ser natural es lo que más funciona. He probado que mi crecimiento se dispara más siendo Yarissa, que aplicando contenido que no se parece a mí. De hecho, vengo el año que viene con un experimento que tiene que ver con eso. Claro, hay gente que se inventa todo para crecer rápido y altera su realidad; pero a veces la escena no les dura. Además, yo no puedo ¡mi vida es muy básica! [risas].

¿Básica? ¿Y cómo una persona de vida básica ha logrado interesar a millones de personas?

Créeme, mi vida es muy básica. No miento. Es hasta para muchos aburrida: casi no salgo, no bailo, no me gustan las discotecas. Siempre estoy entre mis cuatro paredes. De hecho, nunca me imaginé frente a las cámaras. Quería estar detrás de ella, editando cortometrajes y tráilers de películas. Pero de alguna manera empecé a conectar con la gente. Trabajé duro para hacer algo bien, pero nunca dejé de ser básica y creo que eso fue lo que más le gustó a la gente, pensar que soy una persona normal, común.

¿Cuáles han sido los retos de convertirte en youtuber?

Lo más duro es esa delgada línea entre seguir siendo tú o cambiar porque tu vida cambió. O algo peor, cómo era tu vida antes en cuanto a privacidad y cómo es ahora. Me encanta la gente, pero no es cómodo estar mudándote de sitio porque la gente descubrió dónde vives y se vuelven algo locas como tirarte cartas atadas a piedras para poder lanzarlas y te rompan las ventanas. Salir maquillada al supermercado porque siempre hay que verse bien... Y yo siendo tan básica, para mí eso es cuesta arriba. Cuando inicié, pensé que eso no me iba a pasar aquí porque, para mí, la gente aquí no expresa su emoción ante las personas que tienen una alta exposición. Me equivoqué.

Quien ve tus videos encuentra que son variados, que van desde cocina, maquillaje hasta experiencias de compras... ¿por qué la variedad y no la especialización?

Nada de estrategia. Al principio yo solo estaba compartiendo mi estilo de vida. Pero cuando inicias también es un proceso donde te estás descubriendo y también vas descubriendo lo que a la gente le gusta ver. Por ejemplo, yo empecé haciendo muchas recetas de cocina porque es algo que me apasiona, el problema es que el costo de hacerlas era muy elevado porque las recetas las haces dos veces: una para aprender y otra para grabarla y que quede bien. Además, cuando las subía no tenía la interacción que esperaba. Ahí me decía “esto no me está cuadrando”, porque no estaba recuperando la inversión y yo siempre vi mi canal como un proyecto de emprendimiento, por ende, tenía que irme por lo más viable económicamente. Ahí empecé a cambiar las recetas por peinado, maquillaje, etc.