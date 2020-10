Zumba, una actividad igual de beneficiosa para todas las edades

Cuando se trata de llevar un estilo de vida saludable, siempre encontramos una excusa. Antes asegurábamos que era porque no teníamos tiempo o los recursos económicos necesarios, ahora decimos que es por la cuarentena. Pero ¿sabes qué? La falta de dinero o estar todo el tiempo en casa no es pretexto que valga para no hacer ejercicio, porque alternativas que se ajusten a nuestras necesidades hay de sobra. Una de esas es la zumba, actividad física a la que muchos se apuntan porque te permite mantenerte en forma al tiempo que te diviertes bailando.

Los beneficios que aporta esta disciplina son muchos, entre ellos, de acuerdo con el instructor de zumba José Armando Arias (@joseariass_), están que ayuda a liberar endorfinas, por lo que disminuye el estrés y aumenta la autoestima, mejora la coordinación, además de reducir la grasa corporal y tonificar ciertas partes del cuerpo. Esto último, según dice, es lo que hace de ella una alternativa más amena, en comparación con otros ejercicios practicados para perder peso. “En media hora bailando se pueden quemar 339 calorías, y lo mejor de todo es que lo harás divirtiéndote”, asegura.