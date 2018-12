¿De dónde surge la inquietud de crear un programa que ayude a los padres en la trayectoria con sus hijos?

De una necesidad personal. Mientras estaba embarazada de mi primera hija, Yalía, leí todos los libros y revistas que encontré, porque “tenía que ser la mejor mamá para esa niña”. Sin embargo, al convertirme en madre, me di cuenta de que ni la mitad de lo que significa ese rol estaba en los libros... porque cada historia de maternidad es única.

Empecé a compartir esas experiencias por las redes sociales, y comencé a recibir mensajes de madres que se sentían de la misma manera. Me di cuenta que hacía falta un apoyo, así que pasamos del desahogo a buscar expertos, y tuve la oportunidad de escribir una columna en una revista. Luego realizamos cápsulas de un minuto para radio y televisión, hasta tener un programa de radio semanal y, hace dos años, nos acogieron diariamente en La Súper 7.

¿Qué has aprendido de tus hijas, fuera de tu rol de madre?

Nunca imaginé que mi hija de 8 años me iba a desmontar una creencia tan arraigada, como que la vida era corta. Mi papá falleció en mayo, y mi esposo y yo aprovechamos ese momento para edificarlas. Su mamá también falleció, así que las niñas perdieron dos figuras sumamente importantes en un año. Cuando mi esposo terminó su discurso en el carro, Yalía le respondió: “Papi, yo tengo ocho años y tengo muchos recuerdos de mis abuelos. Yo no creo que la vida sea corta; yo creo que la vida es suficiente para cada quien”.

Y Yaimar, mi hija de cinco años, me enseñó la frase: “Cuida tu paz”. Yo no la comprendía, hasta que un día todo estaba saliendo mal. El desayuno, la merienda, un tapón, llegar tarde a la emisora... Ahí mismo llegó la voz de Yaimar: “Cuida tu paz”. En ese momento entendí que mi paz es mía, e independientemente de lo que pase a mi alrededor, es mi responsabilidad cuidarla.

En el programa tienen las tareas de la semana, asignadas por tu hija mayor, Yalía. ¿Cuáles han sido las tareas más impactantes para los oyentes?

Varias veces Yalía ha “remeneado la mata”, como dicen. Una de esas fue, “Abraza más a tus hijos”. No un abrazo rápido, sino como cuando eran pequeños. Lo que se transmite no tiene precio. Otra tarea le salió del alma: “Aprendan a guardar secretos”. Los padres solemos ser indiscretos y contamos las cosas personales e íntimas de nuestros hijos como si fueran chistes, mientras ellos están presentes.

¿Cuál es la importancia del segmento “Padre SOS en el siglo XXI” en los tiempos que estamos viviendo?

Mi esposo, Mario –el Padre SOS–, es la voz del papá. Creo que la generación de padres actuales es la generación del cambio. Yo estoy convencida de que hay una nueva paternidad y una “nueva masculinidad” Ese papá comprometido, divertido, responsable. Me encanta ver que en las charlas que impartimos se suman cada vez más papás. Tuvimos uno que se puso de pie y compartió que fue criado con golpes, y terminó diciendo: “Yo no quiero eso para mis hijos. Estoy convencido de que se puede hacer diferente, porque por la piel no se educa”.

¿Qué proyectos tienen planificados para seguir edificando a la familia dominicana el próximo año?

Queremos hacer más talleres de Disciplina Positiva. Son vivenciales, y la carga emocional es bastante fuerte, pero así mismo transforman a la familia. Hacemos ejercicios en los que te pones en el lugar del niño y son reveladores. Queremos ir a distintas ciudades y colegios para impartir los talleres, porque ahí están la mamá y el papá que los necesitan.

Por: Laura Yépez