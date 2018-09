¿Tienes tu Bucket List? (I)

La comedia dramática que protagonizaron Jack Nicholson y Morgan Freeman nos dejó una rara sensación. En español fue titulada “Antes de morir” o “Ahora o nunca”.

La lista de lo que queremos hacer antes de morir se hizo famosa con la película. Lo más interesante es que nos debe poner a pensar en cómo vivimos con sueños reprimidos y sin perseguirlos, a pesar de muchas veces tener las posibilidades de lograrlos. ¿Quizá los ponemos de lado?

Nuestra lista puede tener varios apartados. A continuación, una idea para que elabore la suya y no deje nunca de vivir lo que no quiere dejar de sentir, ya sea por orgullo o por la emoción de sentirnos autorrealizados.

Trabajo, ingresos. Si no te gusta lo que haces debes plantearte cambios. Puede ser que buscar una nueva ocupación sea la solución. O quizá es mejor buscar las partes positivas de lo que está haciendo y disfrutarlas, mientras opacamos lo que no nos gusta. ¿Cuánto dinero quiere ganar en el trabajo? Se puede lograr cambiando de función o de lugar... solo tomando acciones se logra. Aprender nuevos oficios o herramientas que harán falta para el ascenso quizá sea lo mejor. Saber cuánto tiempo le quiere dedicar a esa ocupación de hoy o a la que pronto elegirá es un buen punto a introducir en su lista.

Familia, amigos, relaciones. Podemos preguntarnos si nuestra familia tiene el tamaño anhelado. Quizá algún nuevo miembro puede ser deseado. Conseguir la relación deseada con alguna persona en particular puede convertirse en un objetivo, como visitarlo más a menudo. Mejorar la relación con alguien que quizá nos impide estar más tiempo con la pareja. Dedicar más tiempo a algunos miembros de la familia o tener más tiempo con más miembros en conjunto, participando de eventos o logrando que se organicen. Haga todo lo que sea de su parte para lograrlo.

Desarrollo personal. Saber cómo quiero ser y perseguirlo debe estar en negritas en nuestra lista. Tenemos muchos ámbitos en los que podemos mejorar. ¿Cuáles partes negativas quiere sacar de su repertorio?

Posesiones. Hay bienes que hemos soñado tener durante meses, años o décadas. En ocasiones nos hemos visto cerca, en otras lo vemos tan lejos como imposible. ¿Qué me haría realmente feliz poseer? Mientras no lo tenga como plan quizá no lo logre. Es muy importante decidir si creemos que lo lograremos... hasta no pensarlo así no merece estar en nuestra lista.

Cuerpo y bienestar físico. ¿Cómo quiere verse? ¿Qué tan en forma quiere estar? Si tiene metas deportivas también deben plasmarse en esta lista.

Viajes. ¿A dónde quiere ir? ¿Cómo quiere pasar sus vacaciones? ¿Cómo y cuándo quiere descubrir el mundo? ¿Cuáles experiencias quiere vivir?

Libertad personal. El tiempo personal es para vivirlo. Podemos deshacernos de muchas tareas que hoy solo nos atan y reducen las posibilidades de vivir actividades que nos llenan. Iniciando por la esclavitud de los grupos de salas de conversación, hasta las responsabilidades sin sentido ni necesidad que cargamos y que nadie nos agradece, por no decir que quisieran no estuviéramos ahí. ¿Qué quiere hacer y qué desea no hacer? Escriba cómo quiere utilizar su tiempo si quiere tener metas y lograrlas.

Más: La próxima semana entregaré la siguiente parte de esta lista, basada en mi libro “Migomismo II”. Para llevar la vida que queremos debemos saber cómo es.