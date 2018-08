Confesiones del lector

Mu-Kien Sang Beng (Santo Domingo 1955), historiadora, ensayista, analista político, catedrática universitaria, es también la primera mujer en presidir la Academia Dominicana de la Historia. En 1998 obtuvo el Premio Anual de Literatura en el área de Historia con la obra “Una Utopía Inconclusa”. En 1999 el Premio Nacional de Didáctica con el libro “Historia Dominicana Ayer y Hoy”. Su obra teatral sobre Minerva Miraballe mereció en 2004 el Premio Casandra como mejor obra de teatro.En el año 2013, en un gesto de apoyo a la democratización del conocimiento, entrega a la PUCMM gran parte de su biblioteca personal y con ella “sus tesoros acumulados por décadas”. En esta entrevista Mu-Kien nos regala su propia historia, narrada en la voz de los que define como “sus compañeros de fortuna” a lo largo de su vida: los libros.

Describe en pocas palabras tu encuentro con el libro. Fui una niña curiosa. Me encantaba leer historietas. Mi hermano Miguel fue el que me introdujo en la lectura de libros. Me fascinaba entrar y ver los estantes llenos de libros y revistas. Un día le pedí que me prestara un libro. ¿Saben lo que me entregó? “La última tentación” de Nikos Kazantzakis. Tenía diez años y por supuesto no entendí nada.

¿Cuál es tu personaje literario preferido? Sin lugar a dudas, hoy y siempre: Juan Salvador Gaviota. Es para mí el símbolo de la libertad, de las ansias de volar para perseguir los sueños.

¿Qué libro regalarías a ciegas? “La Importancia de Vivir” de Ling Yutang. Era el libro preferido y de cabecera de mi padre y, por azar de la vida, el de mi esposo Rafael Toribio. Lo leí adulta, y reencontré a mi padre después de muerto. Aprendí sobre su filosofía de vida. Y me invitó, sin saberlo, a estudiar y adentrarme en las hermosas aguas de la filosofía taoísta.

Tres escritores que hayan ejercido una fuerte influencia sobre ti. En poesía: Pablo Neruda. Me fascinó de adolescente, me deleitó como joven adulta con sueños por perseguir. Literatura: tengo muchos. Me encanta leer novelas. En mi juventud, leía con avidez a Gabriel García Márquez. Me gusta también Noah Gordon y Saramago. Me encanta la erudición de Octavio Paz. Literatos dominicanos: Andrés L. Mateo, por su prosa erudita. En historia, si hablamos de dominicanos: me gusta como escriben Frank Moya Pons y Juan Daniel Balcácer. Me encanta el pensamiento profundo de Roberto Cassá. Como extranjeros: Ruggiero Romano, Fernando Braudel, Claudio Sánchez Albornoz, Leopoldo Zea y Pedro San Miguel.

Cuando escribes, ¿tú decides el tema o este te elige a ti? Depende. En mis artículos del periódico “Hoy”, en “Areito”, elijo los temas. Abordo temas existenciales, teóricos, históricos... y siempre inicio con un poema. Para mí la poesía aborda la vida y todos sus espacios y rincones.