Encuentro con el séptimo arte con Yvette Marichal

La Dirección General de Cine (DGCINE) se prepara para dar inicio al 2do. Congreso Nacional de Cine, un relevante evento dentro de la industria cinematográfica del país que se desarrollará los días 5 y 6 de julio en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). El evento contará con la participación de varias figuras del sector que tratarán temas de suma importancia para el mundo del cine dominicano, pero este será solo uno de los puntos del programa del congreso, como nos cuenta Yvette Marichal, la directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE).

¿Por qué este congreso es un evento tan importante para la industria del cine dominicano?

Por muchas razones. Reúne a todos los representantes del sector cinematográfico y audiovisual de República Dominicana; establece un espacio de discusión y debate sobre la actualidad de nuestra industria para elaborar propuestas que permitan, aún más, fortalecer y desarrollar la actividad cinematográfica y audiovisual del país, en beneficio del crecimiento económico, y el progreso armónico de la cultura, la educación, el turismo, en fin, todas las áreas directamente relacionadas; evidencia la visión y experiencias de los invitados y panelistas sobre la industria; y está pensado también para los estudiantes, principiantes, público en general, aquellos que desean aprender sobre este arte.

¿Cuál dirías que es el tema más importante que se va a tratar este año?

Todos son importantes; responden a propósitos específicos. Sin embargo, hay un tema en el cual hacemos mucho énfasis, que es el “acceso a la distribución internacional”, porque es uno de los aspectos que tenemos que seguir trabajando para que nuestra industria continúe creciendo y tenga presencia en otros mercados.

¿Qué nos puedes decir de los expositores del evento y qué tipo de talleres y conversatorios serán impartidos?

Tenemos invitados nacionales e internacionales, expertos en los temas a desarrollar. El programa incluye 12 paneles: “La industria en RD”, “Destino fílmico y cine nacional contribuyen a la economía”, “Nuestro cine, antes y después de la Ley: ¿ha valido el esfuerzo?”, “El arte del negocio del cine”, “Del video musical al largo de ficción: influencias e inspiraciones”, “El aporte de la crítica y la crónica cinematográfica”, “Reflexiones sobre el guion en el cine dominicano”, “Centros educativos en demanda: nuevas propuestas para atender la formación cinematográfica”, “Coproducir con China”, “Nuestro cine: instrumento de impacto e influencia”, “Cómo acceder a la distribución internacional”, “Cine dominicano para el mundo”; 4 ponencias: “El rol de la crítica y pensamiento cinematográfico como acompañantes del movimiento estético creciente del cine dominicano”, “Vertedero Reality”, “Estrategia de comunicación en la industria del cine”, “El acervo audiovisual nacional”; y 2 conversatorios: “Licencias musicales y sincronización”, “Claves para formar audiencias de público infantil y juvenil”; entre otras actividades.

¿Veremos el anuncio de nuevas producciones cinematográficas?

Es muy probable. El año pasado, en el 1er Congreso Nacional de Cine, nuestros invitados nos sorprendieron en sus ponencias. Esperamos lo mismo.

¿Crees que este tipo de eventos son necesarios para inculcar en el público lo importante que es apoyar producciones locales que no pertenecen a un género comercial como la comedia?

Por supuesto. Estamos haciendo muy buenos documentales, por ejemplo, y muchos colocan el nombre de la República Dominicana en alto a través de sus presentaciones y reconocimientos en festivales internacionales.

¿Cómo ha cambiado el cine dominicano desde la creación de la DGCINE?

Gracias a la Ley de Cine (108-10, para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana), mediante la DGCINE, en pocos años, la industria cinematográfica local se ha desarrollado a niveles comparables con países que tienen décadas de trabajo. Hoy contamos con una producción sostenida de cine nacional, algo inexistente en el país durante los primeros cien años de vida del cine, el cual se muestra cada vez más diverso y profesional. Por ejemplo, desde la implementación de esta Ley en el 2011, y hasta el 2017, se han producido más de 130 películas nacionales, frente a 101 películas que se filmaron desde 1922.

¿Cuál es el siguiente paso en la evolución del cine local?

Definitivamente, trabajar la distribución internacional. A grandes rasgos: la difusión internacional vía la distribución y comercialización de nuestro cine; posicionarnos en materia de coproducción; una mayor colaboración entre guionistas y productores; fortalecer la cadena de valor mediante la formación y capacitación de los recursos humanos que componen la industria; y fortalecer, aún más, el alcance del Fondo para la Promoción Cinematográfica (FONPROCINE).

¿Cuál es la realidad actual del cine dominicano en comparación con otros países?

Estamos muy bien. Tenemos dos escenarios y el primero es el posicionamiento nacional: según reveló la segunda edición del “Anuario del Cine Iberoamericano” (2016), un estudio elaborado por Barlovento Comunicación y Media Research & Consultancy (MRC), con la colaboración de Fundación Euroamérica, la Fundación Ortega-Marañón y la Casa de América, República Dominicana es líder en Iberoamérica en cuota de mercado de cine propio (26%), seguido de Brasil (18,17%), Argentina (14,27%) y Perú (11,11%); el resto de los países iberoamericanos no superan el 10% de la cuota de mercado y 10 de ellos no alcanzan el 3%. Esto quiere decir que lo que el dominicano más hace es ir al cine, a ver cine local, que se traduce en receptividad y apoyo hacia lo nuestro. Por otro lado está el posicionamiento internacional: en 2017, la cinematografía dominicana dio grandes pasos en su internacionalización y reconocimiento por el mundo. “Carpinteros”, “Cocote”, “El hombre que cuida”, “Jeffrey”, “Sambá”, “Voces de la calle”, “Melocotones” y “Mañana no te olvides”, fueron filmes que sumaron al país más de una veintena de premios, a través de sus destacadas presentaciones en importantes festivales alrededor del mundo.