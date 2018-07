Los Futbolísimos, una divertida saga para todas las edades

“Los Futbolísimos” es una exitosa serie de novelas infantiles creada por el autor y director de cine Roberto Santiago, donde los lectores pueden disfrutar las historias de un grupo de amigos que viven disparatadas aventuras y juegan mucho fútbol. Las dos primeras novelas, “El misterio de los árbitros dormidos” y “El misterio de los siete goles en propia puerta”, llegan al país gracias a Ediciones SM, y Mónica Volonteri, directora de edición de SM, nos da más detalles sobre esta popular saga que este verano dará también el salto a la gran pantalla.

“Los Futbolísimos” es una serie sobre un grupo de amigos que juegan fútbol, pero, ¿qué nos puedes decir de estas historias y los géneros que se ven reflejados en ellas?

Como bien dice la sinopsis, las novelas, de las que ya traemos al país los dos primeros títulos de 12, en España ya se han vendido más de 500 mil ejemplares y este año sale una película. El autor, Roberto Santiago, mezcla géneros porque uno de los niños del equipo, que le llaman Paquete, es el que narra la historia, similar al género de diario, pero es una novela, una narración. Tiene muchas ilustraciones, se podría decir que es casi un álbum ilustrado, pero también tiene el cómic intercalado dentro del transcurrir del relato. Son siete integrantes del equipo Soto Alto, un equipo de fútbol mixto, o sea que de por sí la historia tiene una intención de integrar porque hay niños, niñas, unos que no son muy buenos jugando, un arquero suplente que lleva lentes, o sea que no se trata de un equipo de fútbol fabuloso, exitoso, más bien se trata de compañerismo, de integración, de hacer un trabajo común, y se integra a la familia también. Las novelas están muy bien escritas, está muy bien llevada la parte del misterio, los personajes, las situaciones y también tiene la intención de mostrar que practicar un deporte en grupo va mucho más allá de ganar campeonatos.

¿El deporte del fútbol es una clave importante de estos libros para conectar con el público de lectores dominicanos?

El tema del deporte es una clave importante para que conecte con los chicos. Nuestra ambición es crear lectores porque entendemos que de alguna manera la lectura nos garantiza un pensamiento crítico, un pensamiento simbólico, tener más vocabulario, poder utilizar mejor tu lengua madre, todas esas cosas.

Fuera del fútbol, ¿el estilo simple y lleno de humor de estos libros es la clave de su éxito en otros países?

Absolutamente, y con letras grandes e interlineados, y con un total respeto a ese lector y a esa edad. Yo digo que los pueden leer chicos que son buenos lectores y están en una etapa avanzada de lectura de alrededor de 8 años, hasta los de 13 o 14, y también lo pueden leer los más grandes. Yo me leí los dos títulos en un fin de semana y me encantaron, no hay restricción de edad.

¿Qué tan difícil es mantener la atención de jóvenes lectores con tantas alternativas que van aumentando todos los días como la televisión, internet y los videojuegos?

Me parece que son actividades que se suman, no que restan. Cuando fui niña había una menor gama de actividades para hacer. Uno no puede pretender tener ahora el nivel de lectura que se tenía en los años 70. Me parece que es un tema de sumar actividades y no descartarlas, la astucia está en entender que una actividad no compite con la otra, sino que una actividad motive a la otra y, si lo que nos interesa es el desarrollo de un ser humano integral, tenemos que seguir sumando cosas, no restando. Leer es importante, pero todo es importante si se hace de la manera y con los objetivos adecuados.

¿Qué otros libros recomendaría para incentivar la lectura infantil?

No voy a decir títulos, pero me parece que lo primero y lo más importante es comenzar con los niños pequeños con lo que se llama un álbum ilustrado. Mucha imagen, poco texto. Recomiendo sobre todo que los adultos a cargo lean a los niños, eso es supremamente importante. Leer no es estar alfabetizado, es poder descodificar y si tienes en tus manos un libro que tiene ilustraciones y puedes contarme lo que dicen esas ilustraciones estás leyendo porque puedes interpretar.

La serie de “Los Futbolísimos” ha sido tan popular que hasta se ha adaptado al cine, ¿crees que algún día veremos alguna película basada en una obra infantil dominicana?

Me encantaría ver una película basada en una obra infantil dominicana. Nosotros tenemos una autora, Farah Hallal, que tiene una novelita que ganó el premio Barco de Vapor en República Dominicana titulada “Un adiós para mamá”. Es la historia de una niña que hace el duelo con la muerte de su mamá. A mí me encantaría ver esa película.

Los libros de esta colección utilizan el recurso de los cómics y, dada la actual popularidad de las películas basadas en los cómics de superhéroes, ¿crees que se debiera prestar más atención a los cómics de autores dominicanos?

Acá hay unos chicos buenísimos y cómics muy buenos. De hecho hay unos cómics que se hicieron sobre la historia patria, como Duarte. Claro que son excelentes. A mí me parece que el cómic es un recurso artístico por lo que tiene que ver con las artes plásticas, la expresividad y todo lo que puedas contar. Es un lenguaje fantástico y un recurso muy bueno a nivel didáctico porque puedes dar a conocer muchos temas que hay que tratar en la escuela a través de los cómics. Soy fanática de los cómics, me encantan.

¿Cuáles son las últimas tendencias de la literatura infantil en RD?

En República Dominicana la literatura estuvo muy pegada a la historia, la literatura infantil en un principio también tuvo esa característica, ahora siento que en los títulos que nos van llegando comienzan a aparecer temáticas más personales o sociales, como por ejemplo la orfandad y los viajes ilegales, problemáticas que ya no están tan relacionadas con la historia, o una literatura infantil más anterior a la que te estoy hablando, que es una literatura didáctica. A mí me parece que la literatura infantil dominicana está mucho más madura porque se atreve a comenzar a tocar otros temas que no necesariamente son históricos ni didácticos

Como lectora, ¿qué fue lo que más te gustó de “Los Futbolísimos”?

Lo que más me gustó es que está contado con un lenguaje fresco y sencillo desde la perspectiva del niño, con mucho humor y autocrítica, porque el personaje se ve a sí mismo con bastante realismo y sabe en qué es bueno y en qué no lo es. Eso me parece fantástico. Me gustaron los personajes, cómo están descritos y cómo cada uno de ellos representa una tipología de niño, además el tema del misterio está muy bien llevado. Es magistral cómo se mezcla la vida personal de los chicos con el misterio que se desarrolla en el campeonato de fútbol que están jugando. Está muy bien llevado, incluso el autor es osado porque tiene saltos temporales y que alguien en un libro para niños tenga la habilidad del manejo temporal, de ir de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás y los niños no se pierdan y puedan seguir la linealidad de la historia, me parece fantástico porque le estás dando a los chicos recursos de la alta literatura y eso me parece fabuloso.

¿Cuándo planean lanzar las otras novelas de la serie de “Los Futbolísimos”?

Vamos al paso, vamos a ver cómo nos va con estas. La idea es todos los años.