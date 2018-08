Manuel y Julian Turizo: “Juntos sacamos lo mejor de cada quien”

¿Qué fue lo que te inspiró a ser cantante? Manuel: Los sueños. Me encanta todo lo que tiene que ver con el campo y la ganadería, y cuando era chiquito me veía o en la finca o montado en un escenario cantando. La música es algo que Julian y yo llevamos en la sangre desde muy pequeños, siempre lo soñamos. Nos gusta mucho la buena música.

Eres conocido como un exponente del género urbano, pero ¿con qué otros géneros te gustaría experimentar? Manuel: La verdad es que nosotros estamos iniciando nuestra carrera musical. Nos gusta la música en general, no un género, entonces en realidad podríamos experimentar en muchos géneros a lo largo de nuestra carrera.

¿Cuáles son tus expectativas con el público dominicano? Manuel: En realidad con el público dominicano las expectativas que tenemos son como con todo el público en general, llevarles más de una música, que es una vía de un mensaje bonito, que cada canción sea una historia que no solamente se escuche bien, sino que también puedan sentirla y cantarla.

¿Qué nos puedes decir de la experiencia de colaborar con tu hermano Julián en la producción de tus canciones? Manuel: La oportunidad de poder trabajar con mi hermano en todo es una bendición. Pocos podemos tener una segunda opinión que siempre va a ser muy objetiva y con amor para mejorar y aprender cada día más. Siempre podemos discutir las cosas más a fondo, más tranquilamente, para poder sacar un resultado mucho mejor.

¿Cómo es vuestro proceso para componer una canción? Manuel: Eso varía mucho. Depende de todo en realidad, del ambiente, de cómo nos sentimos en ese momento, de la energía que hay en el lugar. A veces empezamos porque a uno le vino una estrofa muy bonita y después sacamos los acordes y ahí seguimos. Otras sacamos acordes en la guitarra o en el ukelele y ahí empezamos. Y en ocasiones encima de una pista, así que en realidad varía mucho.

¿Qué es lo que más les gusta de componer canciones juntos? Julián: A mí lo que más me gusta es que cuando componemos canciones juntos siento que hacemos mejor música. Siento que si hago algo y me salgo de lo lógico, mi hermano de una vez se da cuenta, y viceversa. Cuando estamos juntos sacamos lo mejor de cada uno. Manuel: Nosotros desarrollamos nuestro oído escuchando el mismo tipo de música, así que tenemos la misma identidad musical. Relativamente nos gusta lo mismo. Por eso cuando él se va muy acá y yo le digo que a mí me parece que va por aquí, terminamos evolucionando hacia una idea guardando una identidad que es la que nos gusta a los dos. Julián: La carrera y la creatividad de un artista evoluciona y cambia demasiado, y cuando una persona trabaja sola se deja llevar mucho de su parecer. Trabajar juntos es algo que nos ayuda.

Hasta ahora tus canciones tratan temas más románticos y situaciones violentas o relacionadas al sexo y las drogas, ¿crees que eso cambiará mientras vayas evolucionando como artista? Manuel: No, la verdad no creo eso. Somos de las personas que opinamos que las cosas se pueden decir bien dichas, que puedes decir lo mismo sin hacerlo de una manera tan brusca. Nos gusta decir las cosas de una manera muy delicada.