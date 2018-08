Melkis Díaz, al mando del RD Fahion Week

Con una carrera reconocida en la moda, la diseñadora y actual presidenta de la Asociación de Diseñadores Dominicanos, se prepara para impulsar nuevos talentos como nueva directora del RD Fashion Week, del 8 al 11 de agosto.

¿Qué supone este nuevo reto de dirigir el evento de moda RD Fashion Week?

Como lo has dicho, es un reto que asumí consciente de los pros y los contra, pero me dije a mí misma: si otros lo han logrado, ¿por qué yo no? Quiero enfocarme en apoyar a la nueva generación de diseñadores dominicanos y de otros países que estén emprendiendo en la carrera y necesiten una plataforma como esta para darse a conocer.

Tomaste el mando a poco tiempo de la celebración, ¿cómo ha sido el proceso para ti, la preparación y el montaje?

No te voy a negar que ha sido un poco estresante ya que son muchos los puntos a tomar en cuenta, y formar un equipo que funcione en tan poco tiempo ha sido un arduo trabajo, pero gracias a Dios nos hemos integrado y todo marcha excelente.

Además de dar a conocer e impulsar nuevos talentos, ¿qué podemos esperar en esta nueva versión bajo tu dirección?

Tenemos muchas sorpresas, entre ellas a la destacada violinista Dominicana Aisha Syed quien hará una majestuosa presentación de apertura, y muchas otras cosas interesantes que les invito a descubrir acompañándonos en todos nuestros desfiles.

¿A qué desafíos se enfrenta el mundo de la moda actualmente?

Hay un fenómeno que se llama redes sociales con el que la moda se ha convertido en un producto desechable, y a los diseñadores de alta costura se nos hace cada vez más difícil producir piezas exclusivas pues los clientes compran ropa y solo la usan una vez. El desafío es cada vez mayor para que un diseñador pueda mantenerse creativo.