The Chainsmokers, listos para explotar en Barbarella

Sí, lo pensamos, personalmente queremos hacer lo que queramos hacer siempre, no tenemos problemas con las personas que necesitan etiquetarlo o encajarlo en un género para fines de lista de reproducción, pero disfrutamos de la libertad de hacer lo que sea que estemos sintiendo y no de la necesidad de suscribirse a algo con lo que la gente comúnmente nos pueda asociar. Ahí es cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, cuando podemos explorar y experimentar.

Como The Chainsmokers, Andrew Taggart y Alex Pall se dedican a canalizar toda su creatividad y energía para crear esa música que hace vibrar a las pistas de baile alrededor del mundo. Ahora este dúo de Djs visitará República Dominicana el miércoles 30 de mayo, en el Estadio Olímpico, para formar parte de la cartelera principal de Barbarella by Presidente, el festival de música electrónica más esperado del año.

¿Adaptan sus sets dependiendo del país en el que se van a presentar o del estado de ánimo del público?

Absolutamente, es algo que hemos aprendido durante años de gira. Obviamente, debes tocar tu música porque eso es lo que la gente viene a ver, pero hay formas divertidas para hacer que el set sea más agradable y especial para el país en el que estás tocando, lo que demuestra que te importa dónde estás. No siempre es fácil de hacer y puedes pensar demasiado, pero comienzas a entender en qué te estás metiendo y cómo puedes hacer que cada espectáculo sea único y especial.

Si tuvieran la oportunidad de rehacer completamente cualquiera de sus producciones anteriores, ¿cuál sería y por qué?

¡Gran pregunta! Sería nuestro remix de “Say Lou Lou – Julian”. Amamos la producción que hicimos aquí y no la cambiaríamos, pero sí la mezclaríamos mejor, no podemos tocarla ahora porque no hicimos un buen trabajo mezclando nuestra pista, así que no suena muy bien en voz alta y eso no nos agrada.

El éxito de “Selfie” los tomó por sorpresa, ¿ha sucedido eso con alguna de sus otras canciones?

Cada canción siempre ha sido una sorpresa para nosotros en cuanto a su éxito. Honestamente, solo tocamos música para nuestros amigos y ellos hacen que nos entusiasmemos mucho por una canción, pero nunca tuvimos idea de que todo resultaría así. Con el lanzamiento de cada canción estamos muy emocionados y nerviosos, pero muchas veces hay canciones que no han funcionado, y eso está bien también porque eso es lo que lo hace tan especial cuando sí funcionan.

¿Cómo creen que ha evolucionado Chainsmokers desde “Selfie” hasta ahora?

Honestamente, esa es una forma difícil de responder, especialmente tomando en cuenta esa canción. Al igual que cualquier otra persona, hemos crecido muchísimo desde aquellos días y, en el caso de “Selfie”, si han escuchado cualquiera de nuestros remixes son mucho más indicativos de nuestro estilo, mientras que “Selfie” fue una canción rara y aleatoria. Honestamente, solo escuchen la música, la forma en que escribimos, producimos y mezclamos las canciones, eso cuenta la historia. Es un desafío detallar la forma en que hemos evolucionado más allá de tener nuevas experiencias, nuevas metas y temas de los que queremos hablar y nuevas cosas que despiertan nuestra creatividad e intereses.

¿Qué canciones escuchan ahora?

De Miguel “Sky Walker”, de LCD Sound system “All My Friends” y de Post Malone “Over Now”.

¿Cuáles son sus expectativas para el público en Barbarella?

No esperamos nada, sabemos que la gente de Barbarella es la mejor y que los fans son los más divertidos y locos, ¡así que lo vamos a pasar muy bien!

Ustedes sobresalen por sus presentaciones en vivo, ¿a qué se debe eso y qué tienen planeado para Barbarella?

Simplemente nos divertimos mucho tocando nuestra música y viendo a la gente conectarse con ella. ¡Nos enorgullecemos de nuestro espectáculo y la producción a su alrededor y nos aseguramos de que la gente vea algo especial!

¿Qué aprendieron del lanzamiento de su primer álbum de estudio y cómo influyó en la producción de su segundo álbum?

Los álbumes son realmente difíciles. Toman mucho tiempo, se vuelven obsoletos y es difícil ser creativo de esa manera, simplemente no es como fluye nuestro trabajo. Nos encanta hacer un trabajo que se ajuste a una idea completa, pero al final del día disfrutamos de la publicación de música de forma constante y la elaboración de nuevas ideas que son relevantes a cómo nos sentimos en un momento determinado. Nos encanta nuestro álbum y nos enseñó mucho, refleja un período real en nuestras vidas, pero también fue una gran lección.

¿Ya tienen ideas para su próximo álbum?

Sí, ya está en marcha y se han lanzado varias canciones que van a estar incluidas en el álbum. Se llama “Sick Boy”, es mucho más maduro y oscuro que nuestro trabajo anterior, así es como nos sentíamos cuando lo comenzamos, pero a medida que terminamos se vuelve mucho más brillante y feliz, lo que ha sido realmente interesante.