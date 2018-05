Un espacio para cada tipo de madre

Toma en cuenta que los colores claros y pasteles relajan, los vibrantes se deben usar en los acentos, cojines o decoración en espacios pequeños; las tonalidades cálidas dan energía... Lo mejor es tener la paleta de colores completa que queremos desarrollar y probar antes de pintar todo, tomando en cuenta la iluminación, recomendando jugar con la luz indirecta. ¿Límites? Sí, Carina explica que ser nuevos padres no significa que toda la casa será el patio del bebé; hay que tener un espacio propio.

Para las madres que aun en la madrugada sacrifican el sueño por leer ,hay que hacer de su pasión una experiencia más cómoda. Melissa Abraham sugiere tomar en cuenta adquirir un sillón con buena ergonomía que no haga daño a la postura durante las largas horas de lectura y agregar un otomán al espacio por si requiere reclinar los pies, ya sea por salud o comodidad. La iluminación es de suma importancia, es más ¡imprescindible!, tanto que esta profesional puntualiza algunas consideraciones al respecto: luz directa para apreciar el libro con calidad, que puedes lograr con una lámpara de lectura; alumbramiento general en el espacio para no crear sombras en la noche; si es factible, crear el espacio cerca de una ventana sin contacto directo con el ruido; será mucho mejor la luz natural ya que relaja y permite perdernos en el tiempo.

Fancy mom

Les gusta la belleza, mirarse y estar perfectas. Un motivo por el que el lugar que la represente debe ser una oda al “lady like”, es decir, una fusión entre perfección y sensualidad. Una mujer no tiene que abandonar la vanidad por ser madre. Si a quien agasajarás con este espacio es este tipo de dama, Daniela Cruz Rizek y Lauren Lama dan unos tips para que te luzcas. Lo primero es tener un espejo e iluminación, si puedes adquirir una pieza que unifique ambos, mejor, parecerá el de una celebridad de Hollywood; si no, armonízalas por separado. Las jóvenes expertas también sugieren, si quieres que forme parte del atractivo de la casa, colocar un diferenciador como un papel tapiz divertido y colorido, además de impregnarle alegría con música y frescura con flores frescas. Como la decoración apuesta al desa-hogo visual, hay que guardar en gavetas el blower y cepillos para peinar, mientras que las brochas, pintalabios y perfumes quedan fuera no solo para ser usados sino para embellecer.