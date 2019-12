$!10 formas en las que la contaminación y el entorno afectan la salud de los niños

Puede que hayas escuchado hasta el hartazgo que es necesario despejar los ambientes cerrados y que el humo del tabaco es contaminante, ¿no? Pero hasta la contaminación sonora de los autos y el transporte público son factores de riesgo que hay que tener en cuenta. No lo olvides si estás en compañía de un niño.

El conocimiento nos da poder, ¿no te parece? Por eso, aunque lamentablemente cada vez sea superior la contaminación a la que estamos expuestos, ¿qué mejor que conocer lo que está ocurriendo para poder combatirlo? Más allá de cómo afecta la contaminación a los adultos, los niños sufren muchísimo más las consecuencias de esta problemática y a veces no podemos verlo a tiempo para protegerlos. Te proponemos que tomes nota de estos consejos a partir de los datos brindados por la OMS que vamos a brindarte para cuidarte y cuidar a los más pequeños.

Agua insalubre

Esta problemática cada vez es mayor y provoca a los niños enfermedades diarreicas que pueden ser mortales. Ese hábito de que los más pequeños tomen agua de cualquier lado que les inspire confianza se tiene que acabar. ¡No lo olvides!

Intoxicación por plaguicidas

Sabemos que este tema no siempre está en la agencia de los medios y puede ser difícil informarse, pero los plaguicidas utilizados en condiciones no seguras son mortales. No se debe exponer a nadie a las zonas altamente contaminadas que suelen ser cercanas a los cultivos ya que esto puede enfermarlos.

Paludismo

300 mil niños murieron en 2015 por contraer paludismo. Este número puede que nos deje mudos pero nos exige atención. La enfermedad la transmite un mosquito, y como siempre decimos, más allá de las campañas para erradicarlo, evitar el estancamiento de agua y la exposición sin protector ayuda muchísimo.