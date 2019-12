$!12 cosas increíbles que puedes hacer gratis en Nueva York

1. Museos con entrada "pay what you wish"

10. Visita el barrio chino

Puedes caminar por la zona para aprender algo sobre la cultura china. En este recorrido encontrarás comida y souvenirs a bajo costo, pero también puedes simplemente visitar la zona y sacar unas cuantas fotos.

11. Little Italy

Así como la cultura china, la italiana también tiene un lugar en Nueva York. Visita esta zona con restaurantes de primer nivel para sentirte en Europa por unos minutos.

12. Vista panorámica nocturna

El 230 fifth es probablemente el mejor de los bares que hayas conocido alguna vez. Este rooftop tiene una vista inigualable del Empire State y no tiene nada que envidiarle al Top of The Rock si estás con bajo presupuesto. La entrada al bar es gratuita, y una vez arriba nadie controlará si no estás consumiendo ya que puedes quedarte parado sin ocupar lugar para admirar por unos minutos una de las mejores panorámicas de la ciudad.