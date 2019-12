$!13 trucos para que la lavadora no arruine tu ropa (y no pierdas más medias)

Sí, tu lavadora funciona a la perfección. Antes de llamar al técnico o comprar un nuevo electrodoméstico, intenta probar con estos secretos para lavar la ropa que seguro no conocías.

2. Para evitar que tus prendas más coloridas se destiñan, introduce una cuchara de sal gruesa antes de comenzar el lavado. Ponla sobre la ropa para no arruinar el sistema de la máquina. El cloruro de sodio ayuda a proteger la intensidad de los colores.

6. A la hora de lavar tu calzado deportivo, ata las agujetas entre sí y deja el nudo fuera cuando cierres las puerta de la lavadora. De esta manera, no golpearán tanto durante el proceso de sacado. Menos ruido, tenis mejor conservadas. También puedes colocarlas en una bolsa de red y dejar parte de la bolsa fuera.

7. El truco para no perder los calcetines es similar al del calzado. Colócalos en una bolsa de red o en la funda de una almohada. Esta vez no es necesario dejar parte fuera de la lavadora.

13. Para que la lavadora no deje olor a humedad, recuerda dejar la puerta abierta entre lavado y lavado. Ah, y no olvides vaciar el filtro (parece una obviedad pero no lo es).

