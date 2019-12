$!2020 a 2022: Todas las próximas películas de DC Cómics y Marvel

En inglés Birds of Prey, es la película que tendrá a Harley Quinn como protagonista. Margot Robbie vuelve a interpretar a la heroína. Dirección de Cathy Yan.

Wonder Woman 1984

En 2020, se estrenaría este filme que sigue la vida de los alumnos de Charles Xavier. El filme dirigido por Josh Boone había sido retrasado. Todavía no tiene fecha confirmada.

Doctor Strange in the multiverse of madness