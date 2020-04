$!3 productos de belleza que deberías evitar

Ya sea que nos ponemos productos, o los sacamos, estamos acostumbrados a pensar que necesitamos más de lo que en realidad tenemos. Pero no siempre es así. Por eso, toma nota de las cosas no esenciales que puedes evitar.

Tu rutina de maquillaje requiere varios pasos y varios productos, ¿no? Si la hacemos tal cual la conocemos, es muy probable que logremos el efecto deseado. Y no hay un solo look en el mundo, ¿no? Claro que no.

¿Cuántas noches has pasado poniéndote cremas? Pues queremos contarte algo. Sirven hasta cierto punto, no es que no sirven de nada. Pero, por las hormonas y la alimentación, la celulitis y las estrías son parte de la rutina diaria de las mujeres. Las cremas que “combaten” esta situación, generalmente lo logran por un tiempo, pero no las eliminan. Por eso, ¿no es mejor cambiar hábitos que nos ayuden a que no sigan saliendo, que tratar de eliminarlas en vano?



Desmaquillantes