$!4 apps para organizar tu año de manera original

Si eres de aquellas personas que se animaron a dar el salto de la agenda de papel al celular, pero a su vez estás cansado de los calendarios aburridos y sin vida del teléfono, te proponemos algunas opciones fuera de lo común para organizar tu vida. Los colores, las formas y las herramientas que estas apps ofrecen van a contribuir a la hora de darte ánimo para completar las tareas pendientes. ¿Quién dijo que organizar el día a día no puede ser divertido?



Trello

Lo bueno que tiene esta aplicación es que te permite armar proyectos en común con otras personas. Ya sea un equipo de la oficina o incluso para repartir las tareas con tu familia, la idea es que no se queda en la agenda personal típica a la que estás acostumbrado. Cada proyecto va a tener un apartado propio al que le vas a tener que agregar una tarjeta por cada tarea que tengas que realizar. Si tienes memoria visual te va a ayudar muchísimo porque los colores y las formas te ayudan a recordar lo que tienes que hacer. ¿La mejor parte? Puedes organizarlas según el grado en que estén completadas.



Do it (Tomorrow)

Esta app es lo más cercano a un diario personal que vas a encontrar. Si este estilo te gusta o te sirve lo vas a amar. Al ingresar a la app te vas a encontrar con una agenda sencilla con dos hojas para completar. Do it tiene la particularidad de dejarte planear el día actual y el siguiente y no semanas ni meses. De esta manera apunta a que concretes lo planeado y no postergues lo que puedes resolver en el momento. Es de las apps más sencillas y fáciles de usar.