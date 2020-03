$!4 comidas y bebidas que debes evitar si no quieres envejecer rápido

El alcohol

¿A quién no le gusta beber de vez en cuando? Para distenderte, porque te gusta el trago, para pasarla bien. ¡Las opciones son muchas! El tema es que cuando tomas esto como hábito más rápido envejeces. ¿Por qué sucede esto? Porque cada vez que una célula se reproduce pierde un pedazo de lo que se conoce como telómetro, que es un marcador de proteína. Las personas que beben demasiado, tienen los telómetros más cortos, por lo que el envejecimiento es más rápido, y nada quiere crecer antes de tiempo, ¿no? Entonces que este no sea el caso.

Bebidas con azúcar agregada

Este es un proceso muy simple de seguir. Cuando tomas una bebida azucarada no solo estás ingiriendo azúcar de más, si no que tomas cafeína. Por esta razón, si tomas de más, esto te producirá insomnio y te costará conciliar el sueño, ¿no? Todo esto, con el efecto final, provoca que envejezcas más rápido.

Sal

Cuando comes platos con mucha sal, no solo estás perjudicando a tu pobre corazón, sino también a tus células que son las responsables de tu piel. La Asociación Americana del Corazón publicó este estudio y contó que, si rebajas un poco, aunque sea tu ingesta de sal es probable que, por un lado, bajes de peso, y por otro los telómetros que te contamos más arriba, se mantengan en buen estado y no se acorten.

Azúcar

El azúcar... ¿A qué alimento dulce no le podemos echar un poco? El problema fundamental que nos cuenta un estudio de Holanda, es que los grandes consumos diarios reducen el colágeno y la elastina, y no ayudan a tu piel a no envejecer. Cuanta más glucosa haya en el cuerpo, más anciano será, lamentablemente, tu piel. Nuevamente, ¿por qué sucede esto Porque la glucosa no encuentra nadie que la transporte y no te hará daño.

Ahora que ya sabes esto, ¿qué esperas para cambiar tus hábitos?