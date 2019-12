$!4 consejos para cuidar tus manos de los detergentes y productos de limpieza

Lavar los platos es parte de la rutina de todo hogar y para algunos puede ser un problema el efecto en la piel. El problema surge de los productos de limpieza y los químicos que pueden efectivamente dañar tus manos. Por eso te proponemos algunas recomendaciones para hidratarte y protegerte. Lavar tiene que dejar de ser algo negativo, ¿no?



Guantes protectores

Existen dos versiones de esta historia: una que dice que los guantes efectivamente benefician a la persona que los usa y otra que cuenta que el material de los guantes le genera problemas a tus manos. ¿Hay que quedarse con un lado de la historia? No, sino que se tenemos que informarnos. El inconveniente con este tema radica en que los guantes se deben cambiar cada cierto tiempo para que no se contaminen y las bacterias que se puedan alojar ahí lleguen tus manos. Si se tiene en cuenta este detalle, que no es menor, tranquilamente se pueden proteger tus manos con este accesorio.