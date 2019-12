$!4 prendas básicas que serán tendencia esta temporada (y siempre)

Aquí te mostramos algunas prendas que serán tendencia no solo esta temporada sino siempre. Porque un clásico, nunca pasa de moda.

¿La clave de las personas que saben vestirse bien? Tener prendas que se combinen con facilidad. Hay algunos básicos que todas deberíamos tener en el armario porque siempre funcionan para complementar un look.

Puedes optar por el color y tela que más te guste, pero estos pantalones llegaron para quedarse. Son frescos, cómodos y le dan un toque elegante a tu look.

Rosa, celeste, lila. No importa cuál te guste más: los tonos pasteles lucen elegantes, son fáciles de combinar y dan un aspecto fresco y relajado.

Ideales para un look casual y cómodo. Puedes usarla abierta con una camiseta abajo o abrochada para aprovecharla al máximo.

Estas son solo algunas propuestas pero hay tantas como personas en el mundo. No olvides que lo mejor para encontrar el look ideal es que tú te sientas a gusto con él. ¿Cuál es esa prenda que no puede faltar en tu armario?