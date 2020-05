$!5 antojos que puedes permitirte en tu dieta

Seguramente te habrá pasado en muchos momentos que tienes ganas de darte un gusto, permitirte un antojo, pero luego sientes culpa porque estás interrumpiendo tu dieta, ¿verdad? Pues no siempre tiene que ser así. Hay antojos que puedes permitirte y que son saludables, siempre y cuando no te des atracones. Por eso, te recomendamos 5 permitidos cuya carga calórica no es tan grande y que seguro te gustarán.

Rosetas o palomitas de maíz

Seguro te sorprende, ¿verdad? Pues las rosetas son un snack saludable, porque además contienen fibra y minerales bajos en grasas. Su aporte calórico es de apenas 200 calorías por 100 gramos, pero debes mesurar la cantidad y no agregarle sal, mantequilla, azúcar o cualquier topping.

Chocolate