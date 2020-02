5 errores frecuentes al momento de empezar una dieta

Si te interesa bajar de peso y estás cansada de intentos fallidos, quizás es hora de que sepas que no debes hacer en vez de matarte por saber qué hacer sin que te dé resultado. ¡Toma nota!

La idea es que no intentes bajar cinco kilos en un mes.

La idea es que no intentes bajar cinco kilos en un mes. ( )

Es muy importante, a la hora de iniciar una dieta, que los objetivos que te coloques sean a corto, mediano y largo plazo, ¿sabías? La idea es que no intentes bajar cinco kilos en un mes, ya que esto traerá hábitos poco saludables o frustración si no lo logras, ¿no te parece? Por lo tanto, con una dieta sostenida en el tiempo con objetivos reales verás los cambios, pero no sirve que sea con prisas.





Saltarse comidas