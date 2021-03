$!5 estilos de pelo que están de moda y hemos visto en las series

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton, The Bridgerton

Sin dudas que la popularidad que hoy tienen las series también sirven para marcar tendencias e imponer nuevas corrientes. Desde The Bridgerton hasta Gambito de Dama, sus protagonistas han logrado marcar el camino con peinados nuevos, algunos retro que han vuelto y que cada vez son más pedidos en los salones de belleza ¡Mira esta selección de 5 peinados que sin dudas debes probar!

Emma Corrin como Diana de Gales, The Crown

El peinado de Lady Di es harto conocido, pero la interpretación de Emma Corrin en The Crown le ha dado un aire fresco a uno de los peinados más demandados, con un flequillo ladeado y la forma redonda.

Jennifer Aniston como Alex Levy, The Morning Show

La melena retro de Beth Harmon ha sido una tendencia en los últimos meses. Si bien es cierto que cambia de look a lo largo de la serie, la melena retro con puntas onduladas hacia afuera parece ser el look que mejor le sienta a esta adaptación de Anya Taylor-Joy.

Sea cual sea el corte que elija Jennifer Aniston, siempre está de moda. Pero sin dudas que su nuevo viejo look en The Morning Show nos remite a lo que ya le vimos en Friends. Con capas más largas, algunos le han llamado el look "nuevo Rachel".



Nicole Kidman como Grace Fraser, The Undoing